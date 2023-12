Retour de Dennis Ullrich chez Sarholz KTM

Dennis Ullrich avait déjà mis un terme à sa carrière en 2021. Il a remporté cinq fois l'ADAC MX Masters. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Ullrich a décidé de faire son come-back. Il a été pris sous contrat par l'équipe Sarholz KTM pour 2024. Depuis quelque temps, il testait la KTM 450 SX-F et se dit prêt à repartir à l'attaque.

"Lorsque le contact avec Dennis a été établi pour la première fois, ce n'était d'abord qu' un projet excitant", a expliqué le chef d'équipe André Sarholz. "Dennis a testé la moto et m'a dit, après un court délai de réflexion, qu'il se sentait capable de faire un come-back. Il est très motivé et sait ce qui est important. En tant qu'équipe, nous sommes complètement derrière lui".

"Lorsque j'ai mis fin à ma carrière fin 2021, je n'allais pas bien, tant physiquement que mentalement", explique Ullrich. "Entre-temps, je me sens nettement mieux et j'ai pu constater, surtout cet été, à quel point j'ai encore du plaisir à faire de la moto. Et pour être honnête, le feeling de la course me manque aussi. Je suis très heureux d'être de retour dans l'équipe Sarholz Racing. Après toutes ces années, j'ai l'impression de revenir à la maison, là où tout a commencé. Je suis très reconnaissant à André d'avoir une confiance totale en moi malgré ma pause racing et de me soutenir dans mon retour au sommet".