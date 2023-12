Ritorno di Dennis Ullrich alla Sarholz KTM

Dennis Ullrich aveva in realtà già concluso la sua carriera nel 2021. Ha vinto cinque volte l'ADAC MX Masters. Ora il 30enne Ullrich ha deciso di fare ritorno. È stato ingaggiato dal Sarholz KTM Team per il 2024. Ha testato la KTM 450 SX-F per un po' di tempo e si è detto pronto ad attaccare di nuovo.

"Quando siamo entrati in contatto con Dennis, inizialmente si trattava solo di un progetto entusiasmante", ha spiegato il Team Principal André Sarholz. "Dennis ha provato la moto e dopo un breve periodo di riflessione mi ha detto che era fiducioso di tornare in pista. È molto motivato e sa cosa è importante. Noi come squadra siamo completamente al suo fianco".

"Quando ho chiuso la mia carriera alla fine del 2021, non mi sentivo bene né fisicamente né mentalmente", dice Ullrich. "Ora mi sento di nuovo molto meglio e ho capito, soprattutto quest'estate, quanto mi diverto ancora ad andare in moto. E, ad essere sincero, mi manca anche la sensazione delle corse. Sono molto felice di essere tornato nel Sarholz Racing Team. Dopo tutti questi anni, mi sembra di tornare a casa, dove tutto è iniziato. Sono molto grato ad André per aver avuto piena fiducia in me nonostante la mia pausa dalle corse e per avermi sostenuto nel mio percorso di ritorno al vertice."