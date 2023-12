O regresso de Dennis Ullrich à Sarholz KTM

Dennis Ullrich já tinha, de facto, terminado a sua carreira em 2021. Ganhou cinco vezes no ADAC MX Masters. Agora, Ullrich, de 30 anos, decidiu regressar. Foi contratado pela equipa Sarholz KTM para 2024. Tem estado a testar a KTM 450 SX-F há algum tempo e diz que está pronto para atacar novamente.

"Quando entrámos em contacto com o Dennis, inicialmente era apenas um projeto excitante", explicou o Diretor da Equipa, André Sarholz. "O Dennis testou a moto e disse-me, após um curto período de reflexão, que estava confiante no seu regresso. Ele está muito motivado e sabe o que é importante. Nós, enquanto equipa, apoiamo-lo totalmente."

"Quando terminei a minha carreira no final de 2021, não me estava a sentir bem, nem física nem mentalmente", diz Ullrich. "Agora sinto-me muito melhor e apercebi-me, especialmente neste verão, de como ainda me divirto a andar de mota. E, para ser sincero, também sinto falta da sensação das corridas. Estou muito feliz por estar de volta à Sarholz Racing Team. Depois de todos estes anos, sinto-me como se estivesse a regressar a casa, onde tudo começou. Estou muito grato ao André por ter tido total confiança em mim apesar da minha pausa nas corridas e por me ter apoiado no meu regresso ao topo."