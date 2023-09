Les USA, tenants du titre, désignent leur équipe MXoN

Les Etats-Unis, tenants du titre, participeront finalement au Motocross des Nations à Ernée début octobre. Avec Aaron Plessinger (KTM), RJ Hampshire et Christian Craig (tous deux Husqvarna), ils disposent d'une équipe solide.

Après de nombreuses tergiversations, le champion en titre américain a finalement annoncé sa sélection pour le Motocross des Nations :

Aaron Plessinger - MXGP, dossard 1

RJ Hampshire - MX2, dossard 2

Christian Craig - OPEN, numéro de départ 3

Les nominations pour le champion en titre ont été accompagnées de difficultés cette année, Eli Tomac étant blessé et la star du MX2 Justin Cooper se mariant. Chase Sexton et Maximus Vohland vont bientôt changer d'équipe. Sexton passe de HRC à Red Bull KTM, Vohland à Kawasaki.

L'équipe 'Stars and Stripes' se rendra donc finalement avec une équipe au Motocross des Nations les 7 et 8 octobre à Ernée. Aaron Plessinger a déjà participé à l'édition 2018 du Team USA, mais pour RJ Hampshire et Christian Craig, il s'agira de leurs débuts au MXoN.

Dans cette configuration, les Américains ne partiront peut-être pas forcément favoris face aux puissants Australiens, Français et Belges, mais Team USA fait partie du cercle élargi des prétendants au podium dans cette configuration.