Il campione in carica USA nomina la squadra MXoN

Dopo molti tira e molla, il campione in carica USA ha annunciato una squadra per il Motocross delle Nazioni:

Aaron Plessinger - MXGP, numero 1

RJ Hampshire - MX2, gara numero 2

Christian Craig - OPEN, partenza numero 3

Quest'anno le candidature per i campioni in carica sono state afflitte da difficoltà, con Eli Tomac fuori per infortunio e la stella della MX2 Justin Cooper che si è sposato. Chase Sexton e Maximus Vohland cambieranno presto squadra. Sexton passa da HRC a Red Bull KTM, Vohland a Kawasaki.

Ora il Team "Stars and Stripes" si recherà a Ernée per il Motocross delle Nazioni del 7 e 8 ottobre con una squadra. Aaron Plessinger ha già gareggiato per il Team USA nel 2018, ma per RJ Hampshire e Christian Craig sarà un debutto all'MXoN.

In questa formazione, gli americani non partiranno necessariamente come favoriti contro i forti australiani, francesi e belgi in termini di forma sulla carta, ma il Team USA è tra la cerchia allargata dei contendenti al podio in questa formazione.