Maggiora : l'Italie présente son équipe MXoN

Le Team Italie se présente au Motocross des Nations à Ernée avec Alberto Forato (KTM), Mattia Guadagnini (GASGAS) et Andrea Adamo (Red Bull KTM). L'équipe a des ambitions de podium.

Vendredi, avant le Grand Prix d'Italie à Maggiora, l'équipe nationale italienne pour le Motocross des Nations a été présentée. La conférence de presse a eu lieu au centre des médias du parc de Maggiora. Le manager de l'équipe, Thomas Traversini, a présenté l'équipe :

MXoN Team Italie :

Alberto Forato - MXGP

Andrea Adamo - MX2

Mattia Guadagnini - OPEN

Le pilote d'usine Red Bull KTM Andrea Adamo est leader du championnat et prétendant au titre dans la catégorie MX2, si importante pour le Motocross des Nations. Alberto Forato(KTM) est devenu un pilote régulier dans le top 10 du championnat du monde MXGP et occupe la huitième place du classement. Mattia Guadagnini (GASGAS) a été longtemps blessé cette saison, mais il est maintenant rétabli et est également un solide pilote du top 10.

L'objectif déclaré du Team Italy pour le Motocross des Nations des 7 et 8 octobre à Ernée est d'atteindre le podium.