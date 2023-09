Maggiora: l'Italia presenta la squadra MXoN

Venerdì scorso, prima del Gran Premio d'Italia a Maggiora, è stata presentata la squadra nazionale italiana per il Motocross delle Nazioni. La conferenza stampa si è svolta nel centro media del Maggiora Park. Il team manager Thomas Traversini ha presentato la squadra:

MXoN Team Italia:

Alberto Forato - MXGP

Andrea Adamo - MX2

Mattia Guadagnini - OPEN

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Andrea Adamo è il leader del campionato e pretendente al titolo nell'importantissima classe MX2 del Motocross delle Nazioni. Alberto Forato(KTM) si è trasformato in un pilota costante nella top-10 del Campionato del Mondo MXGP ed è ottavo in classifica. Mattia Guadagnini (GASGAS) è stato a lungo infortunato in questa stagione, ma ora è di nuovo in forma ed è anche un solido pilota della top-10.

L'obiettivo dichiarato del Team Italia per il Motocross delle Nazioni di Ernée del 7-8 ottobre è quello di salire sul podio.