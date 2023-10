MXoN : résultat du tirage au sort des places de départ

Chacune des trois catégories (MXGP, OPEN et MX2) disputera une course de qualification le samedi. Les positions de départ pour ces courses ont été tirées au sort ce vendredi. Le tirage au sort ne concerne que les positions de départ de la course de qualification. Lors des courses de classement du dimanche, deux pilotes d'une même équipe prendront le départ d'une course à deux catégories (MXGP/MX2, OPEN/MX2, MXGP/OPEN) en fonction du résultat des qualifications du samedi (ou de la finale B du dimanche).

Les équipes des États-Unis (P6), d'Allemagne (P10), de Belgique (P12) et d'Australie (P13) ont eu de la chance. Les favoris français (P26), italiens (P25) et néerlandais (P24) n'ont pas eu de chance. L'équipe suisse n'a pas eu beaucoup de chance non plus. Les Confédérés devront prendre le départ des courses de qualification depuis le gatepick 23.

Résultat du tirage au sort des places de départ (qualifications) :

1. Maroc

2. Brésil

3. Irlande

4. Slovénie

5. Islande

6. ÉTATS-UNIS

7. Porto Rico

8. Suède

9. Croatie

10. Allemagne

11. Finlande

12. Belgique

13. Australie

14. Mexique

15. Afrique du Sud

16. Nouvelle-Zélande

17. Espagne

18. Slovaquie

19. Guam

20. Estonie

21. Ukraine

22 Chili

23. Suisse

24 Pays-Bas

25. Italie

26. France

27 Luxembourg

28. Pologne

29. Norvège

30. Amérique latine FIM

31. Portugal

32 Lituanie

33. République tchèque

34. Grèce

35. Lettonie

36. Grande-Bretagne

37. Canada