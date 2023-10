MXoN: Risultato del sorteggio dei posti di partenza

Il sorteggio delle posizioni di partenza per le gare di qualificazione del Motocross delle Nazioni di sabato a Ernée (Francia) è stato effettuato già venerdì pomeriggio. Il Team Germania partirà dalla posizione 10 in griglia.

Ciascuna delle 3 classi (MXGP, OPEN e MX2) disputerà una gara di qualificazione sabato. Le posizioni di partenza per queste gare sono state sorteggiate oggi, venerdì. Il sorteggio vale solo per le posizioni di partenza della gara di qualificazione. Nelle gare di classificazione di domenica, 2 piloti di ogni squadra partiranno in una gara con 2 classi (MXGP/MX2, OPEN/MX2, MXGP/OPEN) in base al risultato delle qualifiche di sabato (o della finale B di domenica).

I team di USA (P6), Germania (P10), Belgio (P12) e Australia (P13) sono stati fortunati. Sfortunati sono stati i favoriti francesi in P26, l'Italia in P25 e i Paesi Bassi in P24. Anche la squadra svizzera non è stata molto fortunata. Gli svizzeri dovranno iniziare le gare di qualificazione dal Gatepick 23.

Risultato del sorteggio per le posizioni di partenza (qualificazioni):

1° Marocco

2. Brasile

3. Irlanda

4. Slovenia

5. Islanda

6. USA

7. Porto Rico

8. Svezia

9. Croazia

10° Germania

11. Finlandia

12. Belgio

13. australia

14. Messico

15. Sudafrica

16. Nuova Zelanda

17. Spagna

18. Slovacchia

19. Guam

20. Estonia

21. Ucraina

22° Cile

23. Svizzera

24. Paesi Bassi

25. Italia

26. Francia

27. lussemburgo

28. polonia

29. Norvegia

30 FIM America Latina

31 Portogallo

32. lituania

33. Repubblica Ceca

34. Grecia

35. Lettonia

36. Gran Bretagna

37. Canada