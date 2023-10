MXoN: Resultado do sorteio dos lugares iniciais

O sorteio das posições de partida para as corridas de qualificação para o Motocross das Nações, no sábado, em Ernée (França), já foi efectuado na tarde de sexta-feira. A Equipa Alemanha vai partir da posição 10 da grelha.

Cada uma das 3 classes (MXGP, OPEN e MX2) disputará uma corrida de qualificação no sábado. As posições de partida para estas corridas foram sorteadas hoje, sexta-feira. O sorteio só se aplica às posições de partida para a corrida de qualificação. Nas corridas de classificação de Domingo, 2 pilotos de cada equipa vão partir numa corrida com 2 classes (MXGP/MX2, OPEN/MX2, MXGP/OPEN) de acordo com o resultado da qualificação de Sábado (ou final B de Domingo).

As equipas dos EUA (P6), Alemanha (P10), Bélgica (P12) e Austrália (P13) tiveram sorte. Pouco sortudas foram as favoritas França (P26), Itália (P25) e Holanda (P24). A equipa suíça também não teve muita sorte. Os suíços têm de iniciar as regatas de qualificação a partir da Porta 23.

Resultado do sorteio das posições de partida (qualificação):

1º Marrocos

2º Brasil

3. Irlanda

4º Eslovénia

5. Islândia

6. EUA

7. Porto Rico

8º Suécia

9. Croácia

10ª Alemanha

11. Finlândia

12. Bélgica

13. Austrália

14. México

15. África do Sul

16. Nova Zelândia

17. Espanha

18. Eslováquia

19. Guam

20. Estónia

21. Ucrânia

22º Chile

23. Suíça

24. Países Baixos

25. Itália

26. França

27. luxemburgo

28. Polónia

29. Noruega

30 FIM América Latina

31 Portugal

32. lituânia

33. República Checa

34. Grécia

35. Letónia

36. Grã-Bretanha

37. Canadá