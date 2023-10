Ken Roczen: Regreso a Europa por 10 años

Han pasado casi exactamente 10 años desde la última vez que Ken Roczen corrió motocross en Europa. Fue en el Motocross de las Naciones, el 29 de septiembre de 2013 en la cuenca del valle, donde Roczen se batió en un duelo épico contra Eli Tomac (entonces con Honda). Roczen ganó la segunda carrera con su moto MX2 de menor cilindrada contra la clase OPEN montada, que competía con motos de 450cc. Terminó la primera carrera(MXGP/MX2) en segunda posición, por detrás del debutante en MXGP Antonio Cairoli(KTM).

"Este es el primer Motocross de las Naciones en Europa desde hace 10 años", explicó Ken Roczen al margen de las presentaciones del equipo en Ernée. En la presentación de equipos del viernes ya se respiraba un ambiente indescriptible y electrizante. Los aficionados festejaron a los equipos nacionales y convirtieron el recinto en un enorme paisaje sonoro con sus ciclomotores de abeto.

"Lo que se vive aquí un viernes es simplemente increíble", explicó el alemán. "Para mí, aquí también hay un poco de nostalgia porque vuelvo a competir con Suzuki, como en 2009 y 2010 en el Campeonato del Mundo. Este evento era imprescindible para mí y estoy deseando que lleguen las carreras."

Elcopresentador de MXGP TV , Jason Thomas, preguntó a Ken sobre sus expectativas para el fin de semana: "No he corrido mucho motocross este año, pero no creo que lo haya perdido todavía. Tengo que hacer unas cuantas buenas salidas y espero poder luchar por el podio. Voy a dar lo mejor de mí y a demostrar a los aficionados lo que esperan de mí. El Motocross de las Naciones siempre tiene que ver con todo el equipo. Puede moverse rápidamente en una dirección positiva o negativa en cualquier momento".