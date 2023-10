Ken Roczen : Retour en Europe depuis 10 ans

La dernière course de motocross que Ken Roczen a disputée en Europe était le Motocross des Nations dans la vallée en 2013, il y a donc exactement 10 ans. Pour Ken, ce retour en Europe est aussi lié à la nostalgie.

Cela fait très exactement 10 ans que Ken Roczen n'a pas participé à un motocross en Europe. C'était lors du Motocross des Nations, le 29 septembre 2013 dans le Talkessel, où Roczen s'était livré à un duel épique contre Eli Tomac (alors sur Honda). Roczen a remporté la deuxième course avec sa moto MX2 de plus faible cylindrée face à la classe OPEN rassemblée, qui s'affrontait avec des motos de 450 cm3. Il a terminé la première course(MXGP/MX2) à la deuxième place derrière le participant MXGP Antonio Cairoli(KTM).

"C'est le premier Motocross des Nations en Europe depuis 10 ans", a déclaré Ken Roczen en marge des présentations de l'équipe à Ernée. Dès le vendredi, il régnait une atmosphère indescriptible et électrisante lors de la présentation de l'équipe. Les fans ont célébré les équipes nationales et ont transformé le lieu en un immense décor sonore avec leurs mobylettes en épicéa.

"Ce que l'on vit ici un vendredi est tout simplement incroyable", a expliqué l'Allemand. "Pour moi, il y a aussi un peu de nostalgie ici, car je vais à nouveau concourir avec Suzuki, comme en 2009 et 2010 en WRC. Cet événement était un must pour moi et j'attends les courses avec impatience".

Le coprésentateur de MXGP TV , Jason Thomas, a demandé à Ken ce qu'il attendait du week-end : "Je n'ai pas fait beaucoup de motocross cette année, mais je pense que je n'ai pas encore perdu la main. J'ai besoin de quelques bons départs et j'espère que je pourrai ensuite me battre pour des podiums. Quoi qu'il en soit, je vais faire de mon mieux et montrer aux fans ce qu'ils attendent de moi. Le Motocross des Nations est toujours une affaire d'équipe. Cela peut rapidement évoluer dans un sens positif ou négatif à tout moment".