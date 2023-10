Ken Roczen: Ritorno in Europa per 10 anni

L'ultima gara di motocross che Ken Roczen ha disputato in Europa è stato il Motocross delle Nazioni nel bacino della valle nel 2013, esattamente 10 anni fa. Per Ken, il ritorno in Europa è anche associato alla nostalgia.

Sono passati quasi esattamente 10 anni dall'ultima volta che Ken Roczen ha corso nel motocross in Europa. È stato al Motocross delle Nazioni, il 29 settembre 2013, nella conca valliva, dove Roczen ha combattuto un epico duello contro Eli Tomac (allora su Honda). Roczen ha vinto la seconda gara con la sua moto di cilindrata inferiore MX2 contro la classe OPEN assemblata, che gareggiava con moto da 450cc. Ha concluso la prima gara(MXGP/MX2) al secondo posto, dietro al debuttante in MXGP Antonio Cairoli(KTM).

"Questo è il primo Motocross delle Nazioni in Europa da 10 anni", ha spiegato Ken Roczen a margine della presentazione del team a Ernée. L'atmosfera era già indescrivibile ed elettrizzante alla presentazione delle squadre di venerdì. I tifosi hanno festeggiato le squadre nazionali e hanno trasformato la sede in un enorme paesaggio sonoro con i loro motorini di abete rosso.

"Quello che si vive qui il venerdì è semplicemente incredibile", ha spiegato il tedesco. "Per me c'è anche un po' di nostalgia, perché gareggio di nuovo con Suzuki, come nel 2009 e nel 2010 nel Campionato del Mondo. Questo evento era un must per me e non vedo l'ora che arrivino le gare".

Ilco-conduttore di MXGP TV Jason Thomas ha chiesto a Ken quali sono le sue aspettative per il fine settimana: "Non ho corso molto nel motocross quest'anno, ma non credo di aver ancora perso la testa. Ho bisogno di fare qualche buona partenza e poi spero di poter correre per il podio. Sicuramente darò il massimo e mostrerò ai tifosi cosa si aspettano da me. Il Motocross delle Nazioni riguarda sempre l'intera squadra. Può andare rapidamente in una direzione positiva o negativa in qualsiasi momento".