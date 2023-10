Ken Roczen: Regresso à Europa em 10 anos

Passaram quase exatamente 10 anos desde a última vez que Ken Roczen andou de motocross na Europa. Foi no Motocross das Nações, a 29 de setembro de 2013, na bacia do vale, onde Roczen travou um duelo épico contra Eli Tomac (então na Honda). Roczen venceu a segunda corrida com a sua moto MX2 de menor cilindrada contra a classe OPEN montada, que competia com motos de 450cc. Terminou a primeira corrida(MXGP/MX2) em segundo lugar, atrás do estreante na MXGP, Antonio Cairoli(KTM).

"Este é o primeiro Motocross das Nações na Europa em 10 anos," explicou Ken Roczen à margem das apresentações da equipa em Ernée. A atmosfera já era indescritível e eletrizante na apresentação das equipas na sexta-feira. Os adeptos festejaram as equipas nacionais e transformaram o recinto numa enorme paisagem sonora com os seus ciclomotores de abeto.

"O que se vive aqui numa sexta-feira é simplesmente incrível", explicou o alemão. "Para mim, há também um pouco de nostalgia, porque estou a competir novamente com a Suzuki, como em 2009 e 2010 no Campeonato do Mundo. Este evento era uma obrigação para mim e estou ansioso para as corridas."

Oco-apresentador da MXGP TV, Jason Thomas, perguntou a Ken sobre as suas expectativas para o fim de semana: "Não tenho corrido muito motocross este ano, mas acho que ainda não perdi o jeito. Preciso de fazer alguns bons arranques e depois espero poder correr para o pódio. Vou definitivamente dar o meu melhor e mostrar aos fãs o que esperam de mim. O Motocross das Nações tem sempre a ver com toda a equipa. Pode evoluir rapidamente numa direção positiva ou negativa a qualquer momento."