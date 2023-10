Voici les vélos et les maillots de l'équipe allemande

Le Motocross des Nations à Ernée a déjà commencé avec les essais libres. Le Suisse Jeremy Seewer(Yamaha) a marqué le meilleur tour avec un temps de 1:46.212 min. Suivent Jorge Prado (GASGAS) à 85 centièmes de seconde et Romain Febvre (Kawasaki) à 2,34 dixièmes de seconde de la tête. Suivent Tim Gajser (Honda), Jett Lawrence (Honda), Jago Geerts(Yamaha) et Calvin Vlaanderen(Yamaha). Ken Roczen(Suzuki) se classe 8e avec 1,657 seconde de retard lors des essais libres.

Weber-Werke a documenté les motos ainsi que les équipements des pilotes de l'équipe allemande. Cette année, il n'y a pas de maillots uniformes, mais les pilotes de chaque catégorie portent des couleurs et des designs différents.

"Ma moto en général est assez standard", explique Ken Roczen. "Mais nous avons apporté des choses d'Amérique en ce qui concerne les pièces du moteur. Nous avons apporté un cadre arrière, le pot d'échappement ainsi que le châssis avec la fourche et l'amortisseur. Nous avons également reçu un plus grand réservoir de la part de Johannes-Bikes. C'est la première fois que je roule sur des roues d'usine avec un moyeu d'usine. Je n'ai pas fait de tests spécifiques. J'ai laissé mon châssis tel quel, que je connais très bien. Nous devons d'abord aller sur la piste et voir comment cela fonctionne samedi. Sinon, nous n'avons rien fait de spécial pour les pistes GP. Nous devrions être plutôt bons".

Le maillot deRoczenest principalement rouge, contrasté par du noir et du jaune, avec son numéro de course 22, et son casque est orné du légendaire casque Turbine Gramont old school. "Il était censé porter chance", explique Roczen en montrant un autre détail en guise de clin d'œil: "Comme je viens de l'Est, j'ai aussi un petit drapeau de la RDA à l'arrière de mon casque".

Le maillot du pilote MX2 Simon Längenfelder (GASGAS) est majoritairement blanc. "Le noir, le rouge et l'or vont en tout cas très bien à GASGAS", explique le troisième du championnat du monde de cette année. "Le décor a été modifié avec mon numéro 23, ce que nous essayons d'améliorer cette année. J'ai reçu un nouveau rembourrage de guidon de Renthal. Son casque a également reçu un nouveau design. Le logo Airoh a été conçu en noir, rouge et or. "Et qu'est-ce qui est typique de l'Allemagne ? L'autoroute sans limitation de vitesse", explique Längenfelder. Sur le casque, une autoroute est représentée avec le panneau de signalisation correspondant pour la suppression de la limite de vitesse. "Le pantalon de course et les bottes sont également en blanc. Je me réjouis en tout cas de pouvoir courir pour l'équipe allemande".

Le participant OPEN Tom Koch explique sa Kosak-KTM: "En principe, c'est la moto avec laquelle j'ai roulé toute l'année. J'ai un nouveau rembourrage de guidon, les autocollants de fourche et bien sûr la décoration de Gigga Grafics.

Le maillot de Tom Koch est principalement noir, contrasté par les couleurs rouge et jaune. Son casque Shoei est également conçu dans le design correspondant des Nations. "Il est tout neuf. Je dois d'abord faire une petite rayure dessus pour ne pas tomber demain".

Roczen avec un maillot rouge, Längenfelder avec un design blanc et Koch avec un maillot noir - voici les couleurs de l'équipe allemande.