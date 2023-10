Ecco le bici e le maglie della squadra tedesca

Il Motocross delle Nazioni di Ernée è già iniziato con le sessioni di prove libere. Lo svizzero Jeremy Seewer(Yamaha) ha fatto segnare il giro più veloce con un tempo di 1:46.212 min. Lo seguono Jorge Prado (GASGAS), a 85 centesimi di secondo, e Romain Febvre (Kawasaki), a 2,34 decimi di secondo dalla vetta. Seguono Tim Gajser (Honda), Jett Lawrence (Honda), Jago Geerts(Yamaha) e Calvin Vlaanderen(Yamaha). Ken Roczen(Suzuki) ha ottenuto la P8, con un ritardo di 1,657 secondi nelle prove libere.

Weber-Werke ha documentato le moto e l'equipaggiamento dei piloti della squadra tedesca. Quest'anno non ci sono maglie uniformi, ma i piloti delle rispettive classi indossano colori e disegni diversi.

"La mia moto in generale è piuttosto standard", spiega Ken Roczen. "Ma abbiamo portato alcune cose dall'America in termini di parti del motore. Abbiamo portato un telaio posteriore, lo scarico e il telaio con forcella e ammortizzatore. Abbiamo anche preso un serbatoio più grande da Johannes-Bikes. È la prima volta che guido una moto di serie con un mozzo ruota di serie. Non ho fatto test specifici. Ho lasciato le sospensioni così come sono, che conosco molto bene. Dobbiamo prima andare in pista e vedere come funziona sabato. A parte questo, non abbiamo fatto nulla di specifico per le piste del GP. Dovremmo essere abbastanza a posto".

La magliadi Roczenè prevalentemente rossa, con inserti neri e gialli e il suo numero di gara 22, mentre il suo casco è il leggendario Turbine Gramont oldschool. "Dovrebbe portare fortuna", spiega Roczen e mostra un altro dettaglio con una strizzatina d'occhio: "Dato che vengo dall'Est, ho anche una piccola bandiera della DDR sul retro del casco".

La maglia del pilota MX2 Simon Längenfelder (GASGAS) è prevalentemente bianca. "Il nero-rosso-oro si adatta decisamente bene a GASGAS", spiega il bronzo del Campionato del Mondo di quest'anno. "L'arredamento è stato modificato con il mio numero 23, che stiamo cercando di migliorare quest'anno. Ho ricevuto un nuovo cuscinetto per il manubrio da Renthal. Anche il casco ha un nuovo design. Il logo Airoh è in nero-rosso-oro. "E cosa c'è di tipico in Germania? L'autostrada senza limiti di velocità", spiega Längenfelder. Sul casco è raffigurata un'autostrada con il relativo segnale stradale che indica l'innalzamento del limite di velocità. "Anche i pantaloni e gli stivali da corsa sono bianchi. Non vedo l'ora di correre per la squadra tedesca".

Tom Koch,il pilota titolare di OPEN, spiega la sua Kosak KTM: "Fondamentalmente è la moto che ho guidato tutto l'anno. Ho un nuovo cuscinetto per il manubrio, gli adesivi per la forcella e, naturalmente, le decorazioni Gigga Grafics".

La maglia di Tom Koch è prevalentemente nera, con inserti rossi e gialli. Anche il suo casco Shoei ha un design corrispondente a quello delle Nazioni. "È nuovo di zecca. Dovrò prima graffiarlo un po' per non cadere domani".

Roczen con una maglia rossa, Längenfelder con un disegno bianco e Koch con una maglia nera: questi sono i colori del Team Germany.