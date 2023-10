Estas são as bicicletas e as camisolas da equipa alemã

O Motocross das Nações em Ernée já começou com as sessões de treinos livres. O suíço Jeremy Seewer(Yamaha) efectuou a volta mais rápida com um tempo de 1:46.212 min. Ele é seguido por Jorge Prado (GASGAS), 85 centésimos de segundo atrás, e Romain Febvre (Kawasaki), a 2,34 décimos de segundo do topo. Seguem-se Tim Gajser (Honda), Jett Lawrence (Honda), Jago Geerts(Yamaha) e Calvin Vlaanderen(Yamaha). Ken Roczen(Suzuki) foi P8, 1,657 segundos atrás nos treinos livres.

A Weber-Werke documentou as motos, bem como o equipamento dos pilotos da equipa alemã. Este ano não há camisolas uniformes, mas os pilotos das respectivas classes usam cores e desenhos diferentes.

"A minha mota, em geral, é bastante normal", explica Ken Roczen. "Mas trouxemos algumas coisas da América em termos de peças de motor. Trouxemos um quadro traseiro, o escape e o chassis com forquilha e amortecedor. Também comprámos um depósito maior da Johannes-Bikes. Esta é a primeira vez que ando em motas de fábrica com um cubo de roda de fábrica. Não fiz nenhum teste específico. Deixei a minha suspensão como está, que conheço muito bem. Temos de ir para a pista primeiro e ver como funciona no sábado. Para além disso, não fizemos nada de específico para as pistas de GP. Na verdade, devemos estar muito bem".

A camisolade Roczené predominantemente vermelha, com detalhes em preto e amarelo e com o seu número de corrida 22, e o seu capacete tem o lendário capacete da velha guarda Turbine Gramont. "É suposto trazer boa sorte," explica Roczen e mostra outro pormenor com um piscar de olhos: "Como sou de Leste, também tenho uma pequena bandeira da RDA na parte de trás do capacete."

A camisola do piloto de MX2 Simon Längenfelder (GASGAS) é predominantemente branca. "O preto-vermelho-dourado fica definitivamente bem na GASGAS", explica o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo deste ano. "A decoração foi alterada com o meu número 23, que estamos a tentar melhorar este ano. Tenho uma nova almofada de guiador da Renthal. O capacete dele também tem um novo design. O logótipo da Airoh tem um design preto-vermelho-dourado. "E o que é típico da Alemanha? A autoestrada sem limite de velocidade", explica Längenfelder. No capacete, está representada uma autoestrada com o sinal de trânsito correspondente para o levantamento do limite de velocidade. "As calças e as botas de corrida também são brancas. Estou definitivamente ansioso por correr pela equipa alemã."

Tom Koch,o estreante da OPEN, explica a sua Kosak KTM: "Basicamente, é a mota com que tenho andado todo o ano. Tenho uma nova almofada de guiador, os autocolantes da forquilha e, claro, a decoração Gigga Grafics.

A camisola de Tom Koch é predominantemente preta, com detalhes em vermelho e amarelo. O seu capacete Shoei também tem o design correspondente das Nações. "É novo. Vou ter de o arranhar um pouco para não cair amanhã."

Roczen com uma camisola vermelha, Längenfelder com um desenho branco e Koch com uma camisola preta - estas são as cores da Equipa Alemanha.