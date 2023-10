MXoN Ernée : résultats des essais libres

Le pilote officiel allemand de Red Bull GASGAS, Simon Längenfelder (GASGAS), a marqué le meilleur temps dans la catégorie MX2. En MXGP, Jeremy Seewer (Yamaha) a été le plus rapide. Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe de France est forte.

Les sessions d'essais libres du Motocross des Nations à Ernée (France) sont terminées. Simon Längenfelder(D/GASGAS) a réalisé le meilleur temps dans la catégorie MX2 avec un tour de 1:48,173. Tom Koch(KTM) s'est classé 7e dans la catégorie OPEN devant l'Américain Christian Craig(Husqvarna).

Le plus rapide dans la catégorie MXGP a été le Suisse Jeremy Seewer avec un temps au tour de 1:46,212 min. Ses deux coéquipiers suisses ont pris la 13e place(Tonus/MX2) et la 4e place(Guillod/OPEN).

Ken Roczen(Suzuki) est également bien placé avec la P8, à 1,65 seconde de la tête, tandis que l'US Boy Aaron Plessinger (USA/KTM), P13, est déjà à 4,6 secondes de la tête.

Les Français sont sur la bonne voie avec Febvre(MXGP/P3), Vialle(MX2/P5) et Renaux(OPEN/P2). L'équipe australienne est également bien placée avec les Jett(MXGP/P5) et Hunter Lawrence(MX2/P8), mais leur pilote OPEN Dean Ferris(Yamaha), qui se trouvait en P16, avait déjà plus de 4,4 secondes de retard sur les leaders. Les Espagnols (2-10-1) et les Néerlandais (7-2-6) ont également fait preuve d'un bon résultat d'équipe.

Essais libres MXGP:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1:46,212 min.

2. Jorge Prado (E), GASGAS, -0:00,085

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, -0:00,234

4. Tim Gajser(SLO), Honda, -0:00,338

5. Jett Lawrence (AUS), Honda, -0:00,430

6. Jago Geerts (B), Yamaha, -0:00,888

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, -0:01,299

8. Ken Roczen (D), Suzuki, -0:01,657

...

13. Aaron Plessinger (USA), KTM, -0:04.599

Entraînement libre MX2:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1:48.173 min.

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, -0:00,132

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, . -0:00,564

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 0:00,884

5. Tom Vialle (F), KTM, -0:01,000

6. Andrea Adamo (I), KTM, -0:01,016

7. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, -0:01,232

8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, -0:01,581

9. Jan Pancar(SLO), KTM, -0:01,742

10e Oriol Oliver (E), KTM, -0:02,420

...

13. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, -0:02,889

Entraînement libre OPEN:

1. Ruben Fernandez (E), Honda, 1:47,194 min.

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, -0:00,248

3. Conrad Mewse (GB), Honda, -0:01,546

4. Valentin Guillod (CH), Honda, -0:02,104

5. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, -0:02,280

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, -0:02,421

7. Tom Koch (D), KTM, -0:02,584

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, -0:02,927

9. Hakon Fredriksen (N), Yamaha, -0:03,094

10. Liam Everts (B), KTM, -0:03,303

...

16e Dean Ferris (AUS), Yamaha, -0:04,435