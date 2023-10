MXoN Ernée: Resultados das sessões de treinos livres

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Terminaram as sessões de treinos livres para o Motocross das Nações em Ernée (França). Simon Längenfelder(D/GASGAS) fez o melhor tempo na classe MX2 com uma volta de 1:48.173. Tom Koch(KTM) alcançou o 7º lugar na categoria OPEN à frente do americano Christian Craig(Husqvarna).

O mais rápido na classe MXGP foi o suíço Jeremy Seewer com um tempo de volta de 1:46.212 min. Os seus dois colegas de equipa suíços terminaram em P13(Tonus/MX2) e P4(Guillod/OPEN).

Ken Roczen(Suzuki) também está bem colocado na P8, a 1,65 segundos da liderança, enquanto o americano Aaron Plessinger (USA/KTM) já está a 4,6 segundos da liderança na P13.

Os franceses estão no bom caminho com Febvre(MXGP/P3), Vialle(MX2/P5) e Renaux(OPEN/P2). A Equipa Austrália também está bem posicionada com Jett(MXGP/P5) e Hunter Lawrence(MX2/P8), mas o seu titular da OPEN , Dean Ferris(Yamaha), já estava a mais de 4,4 segundos dos líderes na P16. Um bom resultado de equipa também foi mostrado pelos espanhóis (2-10-1) e pelos holandeses (7-2-6).

Treinos livres MXGP:

1º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1:46.212 min.

2º Jorge Prado (E), GASGAS, -0'00.085

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, -0'00.234

4º Tim Gajser(SLO), Honda, -0'00.338

5º Jett Lawrence (AUS), Honda, -0'00.430

6º Jago Geerts (B), Yamaha, -0'00.888

7º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, -0:01.299

8º Ken Roczen (D), Suzuki, -0:01,657

...

13 Aaron Plessinger (EUA), KTM, -0:04.599

Treinos livres MX2:

1º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1:48.173 min.

2º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, -0:00.132

3º Lucas Coenen (B), Husqvarna, . -0:00.564

4º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna, 0:00.884

5º Tom Vialle (F), KTM, -0:01.000

6º Andrea Adamo (I), KTM, -0:01,016

7º Kevin Horgmo (N), Kawasaki, -0:01.232

8º Hunter Lawrence (AUS), Honda, -0:01.581

9º Jan Pancar(SLO), KTM, -0:01.742

10º Oriol Oliver (E), KTM, -0:02.420

...

13 Arnaud Tonus (CH), Yamaha, -0:02.889

Treino livre OPEN:

1º Ruben Fernandez (E), Honda, 1:47.194 min.

2º Maxime Renaux (F), Yamaha, -0:00,248

3º Conrad Mewse (GB), Honda, -0:01.546

4º Valentin Guillod (CH), Honda, -0:02.104

5º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, -0:02.280

6º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, -0:02.421

7º Tom Koch (D), KTM, -0:02.584

8º Christian Craig (EUA), Husqvarna, -0:02.927

9º Hakon Fredriksen (N), Yamaha, -0'03.094

10º Liam Everts (B), KTM, -0:03.303

...

16º Dean Ferris (AUS), Yamaha, -0:04.435