Jorge Prado (GASGAS) remporte la course de qualification MXGP

Le champion du monde MXGP Jorge Prado (GASGAS) a remporté la première course de qualification du Motocross des Nations à Ernée en s'imposant de bout en bout devant Jett Lawrence (Honda), Jeremy Seewer (Yamaha) et Ken Roczen (Suzuki).

Le champion du monde MXGP Jorge Prado (GASGAS) a remporté la course de qualification MXGP de la 76e édition du Motocross des Nations à Ernée, en France, en s'imposant d'entrée de jeu. L'Espagnol a pris le départ devant Jeremy Seewer et Ken Roczen(Suzuki). Roczen a lancé plusieurs tentatives pour dépasser Seewer, mais il n'a finalement pas réussi à passer le Suisse.

Roczen a néanmoins réalisé une course solide. Il a brillé sur les lignes extérieures, d'où il a toujours pu prendre de l'élan pour les parties suivantes de la piste.

La superstar australienne Jett Lawrence (Honda) a fait forte impression. Bien qu'il n'ait pas pris un très bon départ en 7e position, il a réussi à se hisser à la 2e place grâce à des manœuvres de dépassement intelligentes. Aaron Plessinger(KTM), de l'équipe des États-Unis, tenante du titre, n'a terminé que 8e.

Le Belge Jago Geerts(Yamaha), star du MXGP, a chuté en tentant de dépasser Roczen en P3. Il s'est rapidement relevé après sa glissade et a terminé la course en P7.

La malchance a frappé l'équipe italienne. Alberto Forato(KTM) a été impliqué dans le chaos de la phase initiale et a dû entamer une course de rattrapage depuis la P30. Forato a terminé la course en P16. Le Néerlandais Calvin Vlaanderen(Yamaha) a également été impliqué dans une chute et a dû repartir de la P22. Vlaanderen a terminé la course en P11.

Le héros local Romain Febvre (Kawasaki) a pris le départ de la course dans la zone P5 et s'est d'abord imposé face à Tim Gajser (Honda), qui a été retardé par un pilote qui l'a dépassé. Le Français s'est ensuite attaqué à Ken Roczen sous les acclamations du public, mais il n'a pas réussi à dépasser l'Allemand.

Conclusion : comme toujours, Prado a pris un départ parfait et a contrôlé la course depuis la tête. Si Jett Lawrence prend un meilleur départ demain, il faudra définitivement compter avec lui. Ken Roczen a réalisé une très bonne performance et l'équipe suisse est également sur la bonne voie grâce à la performance de Jeremy Seewer.

MXoN Qualification MXGP:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Jett Lawrence (AUS), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Tim Gajser(SLO), Honda

7. Jago Geerts (B), Yamaha

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Pauls Jonass(LAT), Honda

10. Ben Watson (GB), Beta

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

...

16. Alberto Forato (I), KTM