Jorge Prado (GASGAS) vince la gara di qualificazione MXGP

Con una vittoria in partenza, il campione del mondo MXGP Jorge Prado (GASGAS) ha vinto la gara di qualificazione MXGP per la 76ª edizione del Motocross delle Nazioni a Ernée, in Francia. Lo spagnolo è partito davanti a Jeremy Seewer e Ken Roczen(Suzuki). Roczen ha fatto diversi tentativi per superare Seewer, ma alla fine non è riuscito a passare lo svizzero.

Ciononostante,Roczen ha disputato un'ottima gara. Si è distinto nelle linee esterne, da cui è sempre riuscito a prendere slancio per le parti successive del tracciato.

La superstar australiana Jett Lawrence (Honda) ha lasciato un'ottima impressione: pur non essendo partito particolarmente bene in P7, è riuscito a risalire fino al secondo posto con abili manovre di sorpasso. Aaron Plessinger(KTM) del team USA campione in carica ha concluso la gara solo all'8° posto.

Il belga Jago Geerts(Yamaha), al via della MXGP, è caduto mentre cercava di superare Roczen in P3. È riuscito a rialzarsi rapidamente dopo la scivolata e ha concluso la gara in P7.

Il Team Italia è stato sfortunato. Alberto Forato(KTM) è stato coinvolto nel caos della fase iniziale e ha dovuto iniziare un recupero dalla P30. Forato ha concluso la gara in P16. Anche l'olandese Calvin Vlaanderen(Yamaha) è stato coinvolto in una caduta e ha dovuto risalire dalla P22. Vlaanderen ha concluso la gara in P11.

L'eroe locale Romain Febvre (Kawasaki) ha iniziato la gara nella zona P5 e inizialmente ha avuto la meglio su Tim Gajser (Honda), che è stato bloccato da un doppiato. Il francese ha poi affrontato Ken Roczen tra gli applausi del pubblico, ma non è riuscito a superare il tedesco.

Conclusione: Prado è partito alla perfezione come al solito e ha controllato la gara dalla testa. Se domani Jett Lawrence partirà meglio, potremo sicuramente contare su di lui. Ken Roczen ha mostrato un'ottima prestazione e il Team Svizzera è in linea con le aspettative grazie alla performance di Jeremy Seewer.

QualificheMXoN MXGP:

1° Jorge Prado (E), GASGAS

2° Jett Lawrence (AUS), Honda

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4° Ken Roczen (D), Suzuki

5° Romain Febvre (F), Kawasaki

6° Tim Gajser(SLO), Honda

7° Jago Geerts (B), Yamaha

8° Aaron Plessinger (USA), KTM

9° Pauls Jonass(LAT), Honda

10° Ben Watson (GB), Beta

11° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

...

16. Alberto Forato (I), KTM