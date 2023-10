Jorge Prado (GASGAS) vence a corrida de qualificação do MXGP

O Campeão do Mundo de MXGP, Jorge Prado (GASGAS), venceu a primeira corrida de qualificação para o Motocross das Nações em Ernée com uma vitória à partida, à frente de Jett Lawrence (Honda), Jeremy Seewer (Yamaha) e Ken Roczen (Suzuki).

Com uma vitória à partida, o Campeão do Mundo de MXGP Jorge Prado (GASGAS) venceu a corrida de qualificação de MXGP para a 76ª edição do Motocross das Nações em Ernée, França. O espanhol arrancou à frente de Jeremy Seewer e Ken Roczen(Suzuki). Roczen fez várias tentativas para ultrapassar Seewer, mas no final não conseguiu encontrar uma forma de passar o suíço.

No entanto,Roczen fez uma corrida forte. Ele destacou-se nas linhas exteriores, a partir das quais foi sempre capaz de ganhar impulso para as partes seguintes da pista.

A superestrela australiana Jett Lawrence (Honda) deixou uma forte impressão. Apesar de não ter tido um início particularmente bom em P7, foi capaz de subir para o segundo lugar com manobras de ultrapassagem inteligentes. Aaron Plessinger(KTM), da equipa americana campeã em título, apenas terminou a corrida em 8º lugar.

O belga Jago Geerts(Yamaha) , estreante no MXGP, caiu quando tentava ultrapassar Roczen em P3. Ele foi capaz de se recuperar rapidamente após o deslize e terminou a corrida em P7.

A Equipa Itália não teve sorte. Alberto Forato(KTM) envolveu-se no caos da fase de abertura e teve de iniciar uma recuperação a partir da P30. Forato terminou a corrida em P16. O holandês Calvin Vlaanderen(Yamaha) também esteve envolvido numa queda e teve de subir da P22. Vlaanderen terminou a corrida em P11.

O herói local Romain Febvre (Kawasaki) começou a corrida na zona P5 e inicialmente levou a melhor sobre Tim Gajser (Honda), que ficou retido por um piloto que fez uma volta. O francês enfrentou depois Ken Roczen, sob os aplausos do público, mas não conseguiu ultrapassar o alemão.

Conclusão: Prado arrancou na perfeição como sempre e controlou a corrida desde a frente. Se Jett Lawrence começar melhor amanhã, podemos definitivamente contar com ele. Ken Roczen mostrou um desempenho muito bom e a Equipa Suíça também está no caminho certo graças ao desempenho de Jeremy Seewer.

MXoN Qualificação MXGP:

1º Jorge Prado (E), GASGAS

2º Jett Lawrence (AUS), Honda

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4º Ken Roczen (D), Suzuki

5º Romain Febvre (F), Kawasaki

6º Tim Gajser(SLO), Honda

7º Jago Geerts (B), Yamaha

8º Aaron Plessinger (EUA), KTM

9º Pauls Jonass(LAT), Honda

10º Ben Watson (GB), Beta

11º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

...

16. Alberto Forato (I), KTM