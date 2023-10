Ernée : Tom Vialle (KTM) remporte la course de qualification MX2

Course dequalificationMX2 du Motocross des Nations à Ernée en France : l'Américain RJ Hampshire(Husqvarna) a remporté le holeshot devant Tom Vialle(KTM) et Simon Längenfelder (GASGAS), tandis que le champion du monde MX2 Andrea Adamo(KTM) a chuté dans le premier virage après le départ et a dû entamer une course de rattrapage depuis la fin du peloton. Le pilote belge Lucas Coenen(Husqvarna), star du MX2, a également été impliqué dans cette chute. Adamo est remonté jusqu'à la P10 dans cette course. Coenen, en P21, n'a pu que limiter les dégâts.

RJ Hampshire a chuté alors qu'il était en tête. Simon Längenfelder a profité de la situation en sa faveur et a pris la tête. L'Allemand a mené jusqu'au dernier tour et n'a été repris par Tom Vialle que dans le dernier tour. Tom Vialle s'est imposé devant Simon Längenfelder.

Hunter Lawrence (Honda) a terminé troisième de cette course. L'équipe australienne a ainsi pris la tête provisoire avant la course de la catégorie OPEN. L'équipe allemande se classe deuxième avec 6 points, à égalité avec l'équipe française.

Le concurrent américain RJ Hampshire a été rattrapé à la fin par Kay de Wolf et a terminé la course en P5. L'équipe américaine se classe ainsi à la 6e place du classement par nation.

Course de qualification MX2:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

6. Camden Mc Lellan(ZA), Honda

7. Jan Pancar(SLO), KTM

8. Oriol Oliver (E), KTM

9. Jack Chambers (PUR), Kawasaki

10. Andrea Adamo (I), KTM

11. Kevin Horgmo (N), Kawasaki

...

13. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

...

21. Lucas Coenen (B), Husqvarna

Classement par pays après 2 courses sur 3 :

1. Australie, 5

2. Allemagne, 6

3. France, 6

4. Espagne, 9

5. Slovénie, 13

6. ÉTATS-UNIS, 13

7. Pays-Bas, 15

8. Suisse, 16

...

11. Italie, 26

12. Grande-Bretagne, 27

13. Belgique, 28