Ernée: Tom Vialle (KTM) vince la gara di qualificazione MX2

Garadi qualificazioneMX2 per il Motocross delle Nazioni a Ernée, Francia: lo statunitense RJ Hampshire(Husqvarna) ha conquistato l 'holeshot davanti a Tom Vialle(KTM) e Simon Längenfelder (GASGAS), mentre il campione del mondo MX2 Andrea Adamo(KTM) è caduto alla prima curva dopo la partenza e ha dovuto iniziare un inseguimento dal fondo dello schieramento. Anche il belga Lucas Coenen(Husqvarna), che era al via della MX2, è stato coinvolto in questa caduta. Adamo è comunque salito in P10 in questa gara. Coenen ha potuto solo limitare i danni in P21.

RJ Hampshire è caduto in testa alla gara. Simon Längenfelder ha sfruttato la situazione a suo vantaggio e ha preso il comando. Il tedesco ha condotto fino all'ultimo giro ed è stato raggiunto da Tom Vialle solo all'ultimo giro. Tom Vialle ha vinto davanti a Simon Längenfelder.

Hunter Lawrence (Honda) è arrivato terzo in questa gara. Il Team Australia ha così conquistato la leadership provvisoria prima della gara della categoria OPEN. Il Team Germania è al secondo posto con 6 punti, a pari merito con il Team Francia.

Il pilota statunitense RJ Hampshire è stato raggiunto da Kay de Wolf alla fine e ha concluso la gara in P5. Il Team USA è ora al 6° posto nella classifica nazionale.

Gara di qualificazione MX2:

1° Tom Vialle (F), KTM

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS

3° Hunter Lawrence (AUS), Honda

4° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5° RJ Hampshire (USA), Husqvarna

6° Camden Mc Lellan(ZA), Honda

7° Jan Pancar(SLO), KTM

8° Oriol Oliver (E), KTM

9° Jack Chambers (PUR), Kawasaki

10° Andrea Adamo (I), KTM

11° Kevin Horgmo (N), Kawasaki

...

13. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

...

21. Lucas Coenen (B), Husqvarna

Classifica nazionale dopo 2 gare su 3:

1° Australia, 5

2° Germania, 6

3° Francia, 6

4° Spagna, 9

5° Slovenia, 13

6. STATI UNITI, 13

7° Paesi Bassi, 15

8. Svizzera, 16

...

11. Italia, 26

12. Gran Bretagna, 27

13. Belgio, 28