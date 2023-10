Ernée: Tom Vialle (KTM) vence a corrida de qualificação MX2

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Corridade qualificação deMX2 para o Motocross das Nações em Ernée, França: O rapaz norte-americano RJ Hampshire(Husqvarna) fez o holeshot à frente de Tom Vialle(KTM) e Simon Längenfelder (GASGAS), enquanto o Campeão do Mundo de MX2 Andrea Adamo(KTM) caiu na primeira curva após a partida e teve de iniciar uma perseguição a partir do fundo do pelotão. O belga Lucas Coenen(Husqvarna), que estava a começar a MX2, também esteve envolvido neste acidente. Adamo ainda subiu para a P10 nesta corrida. Coenen só conseguiu limitar os danos em P21.

RJ Hampshire caiu na liderança. Simon Längenfelder usou a situação a seu favor e assumiu a liderança. O alemão liderou até à última volta e só foi apanhado por Tom Vialle na última volta. Tom Vialle venceu à frente de Simon Längenfelder.

Hunter Lawrence (Honda) terminou em terceiro nesta corrida. A Equipa Austrália assumiu assim a liderança provisória antes da corrida da categoria OPEN. A Equipa Alemanha ocupa o segundo lugar com 6 pontos, empatada com a Equipa França.

O piloto americano RJ Hampshire foi apanhado por Kay de Wolf no final e terminou a corrida em P5. A Equipa EUA está agora em 6º lugar na classificação nacional.

Corrida de qualificação MX2:

1º Tom Vialle (F), KTM

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS

3º Hunter Lawrence (AUS), Honda

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

6º Camden Mc Lellan(ZA), Honda

7º Jan Pancar(SLO), KTM

8º Oriol Oliver (E), KTM

9º Jack Chambers (PUR), Kawasaki

10º Andrea Adamo (I), KTM

11º Kevin Horgmo (N), Kawasaki

...

13º Arnaud Tonus (CH), Yamaha

...

21º Lucas Coenen (B), Husqvarna

Classificação por país após 2 das 3 corridas:

1º Austrália, 5

2º Alemanha, 6

3º França, 6

4º Espanha, 9

5º Eslovénia, 13

6º EUA, 13

7º Países Baixos, 15

8ª Suíça, 16

...

11ª Itália, 26

12. Grã-Bretanha, 27

13. Bélgica, 28