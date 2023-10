MXoN : l'équipe de France en pole, l'Allemagne en P4

Avec des victoires dans les catégories OPEN et MX2, l'équipe de France part en pole position pour les manches de classement du Motocross des Nations à Ernée, devant l'Espagne, l'Australie, l'Allemagne, la Suisse et les Etats-Unis.

Le héros local français Maxime Renaux(Yamaha) a remporté avec brio la course de qualification de la 76e édition du Motocross des Nations à Ernée dans la catégorie OPEN.

Dès le début de la course, le Néerlandais Glenn Coldenhoff(Yamaha) a chuté et a dû abandonner. Aucune information n'est actuellement disponible sur l'état de santé de Coldenhoff. L'Australien Dean Ferris s'est d'abord classé dans le groupe de tête de cette course, mais il a lui aussi chuté et a dû quitter la course au stand. Heureusement, l'Australien n'a pas été blessé, ce qui permettra à la puissante équipe australienne de se présenter au complet dimanche.

Ruben Fernandez (Honda) a pris le départ en P3 et a dépassé Harri Kullas. L'Espagnol a tenté de suivre le leader Renaux, mais il a glissé et s'est retrouvé à terre. Il a néanmoins pu continuer à rouler en deuxième position et franchir la ligne d'arrivée dans cette position. Liam Everts a pris le départ avec sa KTM 350 dans la zone du top 7 et s'est hissé à la troisième place pour sa première course dans la catégorie des grosses cylindrées.

Valentin Guillod (Honda) de l'équipe suisse a réalisé une belle performance et a franchi la ligne d'arrivée en 6e position, ce qui a permis à l'équipe suisse de se qualifier pour les manches de classement de dimanche avec 9 points, soit la 5e place.

Le participant allemand à l'OPEN, Tom Koch (Kosak KTM), n'a certes pas pris un bon départ dans cette course et n'est sorti qu'en 21e position du premier tour, mais le Thuringien a réalisé des temps au tour rapides et constants et a fini à la 8e place. Avec les résultats P4 de Ken Roczen dans la course MXGP et P2 de Längenfelder dans la course MX2, l'équipe DMSB s'est qualifiée pour les courses finales du dimanche avec 6 points à la quatrième place.

Avec les victoires de Maxime Renaux dans la course OPEN et de Tom Vialle dans la course MX2, l'équipe de France partira demain en pole position pour les manches de classement, devant les équipes d'Espagne et d'Australie. Suivent l'Allemagne en P4, la Suisse et le Team USA en P6. L'équipe belge partira en 7e position, les Pays-Bas en 9e position et l'Italie en 10e position.

Qualification OPEN:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Ruben Fernandez (E), Honda

3. Liam Everts (B), KTM

4. Harri Kullas(EST), Yamaha

5. Christian Craig (USA), Husqvarna

6. Valentin Guillod (CH), Honda

7. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8. Tom Koch (D), KTM

9. Fabio Santos(GRA), Yamaha

10. Hamish Harwood(NZL), KTM

...

33e(DNF) Dean Ferris (AUS), Yamaha

...

37.(DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Résultat des qualifications MXoN Ernee:

1. France, 2

2. Espagne, 3

3. Australie, 5

4. Allemagne, 6

5. Suisse, 9

6. ÉTATS-UNIS, 10

7. Belgique, 10

8. Slovénie, 13

9. Pays-Bas, 15

10. Italie, 17

11. Estonie, 18

12. Norvège, 23

13. Lettonie, 24

14. Nouvelle-Zélande, 24

15. Grande-Bretagne, 27

16. Afrique du Sud, 28

17. Finlande, 30

18. République tchèque, 30

19. Brésil, 31

20. Chili, 32

21. Slovaquie, 34

22. Irlande, 34

23. FIM Amérique latine, 35

24 Guam, 35