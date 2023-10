MXoN: la Francia in pole, la Germania in P4

Con una vittoria di prestigio all'inizio e alla fine, l'eroe locale francese Maxime Renaux(Yamaha) ha vinto la gara di qualificazione per la 76ª edizione del Motocross delle Nazioni di Ernée nella categoria OPEN.

Già nelle prime fasi della gara, l'olandese Glenn Coldenhoff(Yamaha) è caduto ed è stato costretto al ritiro. Al momento non ci sono informazioni sullo stato di salute di Coldenhoff. L'australiano Dean Ferris era inizialmente nel gruppo di testa in questa gara, ma è caduto anche lui e ha dovuto terminare la gara ai box. Fortunatamente, l'australiano non si è infortunato, per cui la forte squadra australiana sarà in grado di gareggiare al completo domenica.

Ruben Fernandez (Honda) è partito in P3 e ha superato Harri Kullas. Lo spagnolo ha cercato di seguire il leader Renaux, ma è scivolato ed è finito a terra. Tuttavia, è stato in grado di continuare in P2 e di portare questo piazzamento al traguardo. Liam Everts è partito nella top-7 con la KTM da 350 cc ed è salito al 3° posto nella sua prima gara nella classe di grande cilindrata.

Valentin Guillod (Honda) del team svizzero ha offerto un'ottima prestazione e ha tagliato il traguardo al 6° posto, qualificandosi per le gare di classificazione di domenica con 9 punti in P5.

Il tedesco Tom Koch (Kosak KTM), il pilota titolare della OPEN, non è partito bene in questa gara ed è uscito dal primo giro solo in P21, ma il pilota della Turingia ha girato costantemente su tempi veloci e alla fine ha comunque concluso all'8° posto. Con i risultati P4 di Ken Roczen nella MXGP e P2 di Längenfelder nella gara MX2, il team DMSB si è qualificato per le gare finali di domenica con 6 punti al 4° posto.

Grazie alle vittorie di Maxime Renaux nella gara OPEN e di Tom Vialle nella gara MX2, il Team France inizierà le gare di domani dalla pole position davanti alle squadre di Spagna e Australia. Seguono la Germania in P4, la Svizzera e il Team USA in P6. Il Team Belgio partirà dalla P7, i Paesi Bassi dalla P9 e l'Italia dalla P10.

Qualificazione OPEN:

1° Maxime Renaux (F), Yamaha

2° Ruben Fernandez (E), Honda

3° Liam Everts (B), KTM

4° Harri Kullas(EST), Yamaha

5° Christian Craig (USA), Husqvarna

6° Valentin Guillod (CH), Honda

7° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8° Tom Koch (D), KTM

9° Fabio Santos(GRA), Yamaha

10° Hamish Harwood(NZL), KTM

...

33°(DNF) Dean Ferris (AUS), Yamaha

...

37°(DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Risultato Qualifiche MXoN Ernee:

1° Francia, 2.

2° Spagna, 3

3° Australia, 5

4° Germania, 6

5. Svizzera, 9

6. STATI UNITI, 10

7. Belgio, 10

8. Slovenia, 13

9. Paesi Bassi, 15

10. Italia, 17

11. Estonia, 18

12. Norvegia, 23

13. Lettonia, 24

14. Nuova Zelanda, 24

15. Gran Bretagna, 27

16. Sudafrica, 28

17. Finlandia, 30

18. Repubblica Ceca, 30

19. Brasile, 31

20. Cile, 32

21. slovacchia, 34

22 Irlanda, 34

23 FIM America Latina, 35

24. Guam, 35