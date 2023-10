MXoN: Equipa França na pole, Alemanha P4

Com as vitórias nas categorias OPEN e MX2, a Equipa França parte da pole position nas corridas do Motocross das Nações em Ernée, à frente da Espanha, Austrália, Alemanha, Suíça e EUA.

Com uma vitória na partida e na chegada, o herói local francês Maxime Renaux(Yamaha) venceu a corrida de qualificação para a 76ª edição do Motocross das Nações em Ernée na categoria OPEN.

Já na fase inicial da corrida, o holandês Glenn Coldenhoff(Yamaha) sofreu uma queda e teve de se retirar. De momento não há informações sobre o estado de saúde de Coldenhoff. O australiano Dean Ferris estava inicialmente no grupo da frente nesta corrida, mas também se despistou e teve de terminar a corrida nas boxes. Felizmente, o australiano não sofreu lesões, pelo que a forte equipa australiana poderá competir em pleno no domingo.

Ruben Fernandez (Honda) arrancou na P3 e ultrapassou Harri Kullas. O espanhol tentou seguir o líder Renaux, mas escorregou e foi ao chão. No entanto, conseguiu continuar em P2 e levar esta posição para a meta. Liam Everts começou no top-7 com a KTM 350cc e subiu para 3º na sua primeira corrida na classe de grande cilindrada.

Valentin Guillod (Honda) da equipa suíça teve um forte desempenho e cruzou a linha de chegada em 6º lugar, qualificando a equipa suíça para as corridas de classificação de domingo com 9 pontos na P5.

O piloto alemão Tom Koch (Kosak KTM) não teve um bom começo nesta corrida e apenas saiu da primeira volta em P21, mas o piloto da Turíngia efectuou consistentemente tempos de volta rápidos e ainda terminou em 8º lugar no final. Com os resultados P4 de Ken Roczen na MXGP e P2 de Längenfelder na corrida de MX2, a equipa DMSB qualificou-se para as corridas finais de Domingo com 6 pontos em 4º lugar.

Com as vitórias de Maxime Renaux na corrida OPEN e de Tom Vialle na corrida MX2, a Equipa França vai começar as corridas de classificação de amanhã na pole position, à frente das equipas de Espanha e Austrália. Seguem-se a Alemanha em P4, a Suíça e a Equipa EUA em P6. A Equipa Bélgica partirá da P7, a Holanda da P9 e a Itália da P10.

Qualificação OPEN:

1º Maxime Renaux (F), Yamaha

2º Ruben Fernandez (E), Honda

3º Liam Everts (B), KTM

4º Harri Kullas(EST), Yamaha

5º Christian Craig (EUA), Husqvarna

6º Valentin Guillod (CH), Honda

7º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

8º Tom Koch (D), KTM

9º Fabio Santos(GRA), Yamaha

10º Hamish Harwood(NZL), KTM

...

33º(DNF) Dean Ferris (AUS), Yamaha

...

37º(DNF) Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Resultado da qualificação MXoN Ernee:

1.º França, 2.

2º Espanha, 3

3º Austrália, 5

4º Alemanha, 6

5. Suíça, 9

6. EUA, 10

7. Bélgica, 10

8. Eslovénia, 13

9. Países Baixos, 15

10. Itália, 17

11. Estónia, 18

12. Noruega, 23

13. Letónia, 24

14. Nova Zelândia, 24

15. Grã-Bretanha, 27

16. África do Sul, 28

17. Finlândia, 30

18. República Checa, 30

19. Brasil, 31

20. Chile, 32

21. Eslováquia, 34

22 Irlanda, 34

23 FIM América Latina, 35

24. Guam, 35