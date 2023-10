Team USA (P6) : Mission défense du titre difficile

Avec deux cinquièmes places, le champion en titre américain s'est qualifié en 6e position pour les courses finales du MXoN 2023 dimanche. Aaron Plessinger est parti de la 6e place et a chuté à la 8e place lors de la course de qualification MXGP.

En marge de la présentation de l'équipe vendredi, le pilote américain de MXGP Aaron Plessinger a déclaré (sans rire, bien sûr) qu'il voulait 'botter le cul ' des pilotes de MXGP. Il n'en a rien été, du moins le samedi. Des trois garçons américains, c'est le pilote MX2 RJ Hampshire(Husqvarna) qui s'en est le mieux sorti. Il a mené la course de qualification MX2, mais a glissé sur la piste fraîchement arrosée, a chuté et est retombé à la sixième place. Hampshire est remonté en course jusqu'à la quatrième place. Il a finalement été rattrapé par le Néerlandais Kay de Wolf(Husqvarna) et a terminé la course MX2 à la 5e place.

Dans la catégorie OPEN, Christian Craig(Husqvarna) a pris le départ en troisième position, mais il a également chuté à la cinquième place. Le co-commentateur de MXGP-TV Jason Thomas a supposé que l'Américain avait été victime du redoutable 'arm pump'.

Avec une 6e place en qualifications, tout est encore possible pour la défense du titre, mais ce soir, le Team USA va certainement faire quelques débriefings avec le chef d'équipe Roger DeCoster. Le Belge ne peut pas être satisfait de la performance de ses garçons aujourd'hui. Alors que pour Hampshire et Craig, il s'agira demain de maintenir leur rythme sur la distance, l'équipe d'Aaron Plessinger devra aller chercher un peu plus loin. Plessinger n'a été compétitif lors d'aucune séance aujourd'hui. Il lui a manqué 45 secondes pour être en tête lors de la course de qualification et lors des essais libres du matin, son meilleur temps au tour était 4,6 secondes plus lent que celui de Jeremy Seewer(Yamaha).

Résultat des qualifications d'Ernée :

1. France, 2

2. Espagne, 3

3. Australie, 5

4. Allemagne, 6

5. Suisse, 9

6. ÉTATS-UNIS, 10

7. Belgique, 10

8. Slovénie, 13

9. Pays-Bas, 15

10. Italie, 17

11. Estonie, 18

12. Norvège, 23

13. Lettonie, 24

14. Nouvelle-Zélande, 24

15. Grande-Bretagne, 27

16. Afrique du Sud, 28

17. Finlande, 30

18. République tchèque, 30

19. Brésil, 31