Team USA (P6): Missione difesa del titolo difficile

Con due quinti posti, il campione in carica USA si è qualificato in P6 per le gare finali dell'MXoN 2023 di domenica. Aaron Plessinger è partito in P6 ed è sceso all'8° posto nelle qualifiche MXGP.

A margine della presentazione del team di venerdì, il pilota americano Aaron Plessinger ha dichiarato (non del tutto seriamente, ovviamente) di voler "prendere a calci nel sedere " i piloti della MXGP. Non se ne è fatto nulla, almeno sabato. Dei tre ragazzi statunitensi, il pilota MX2 RJ Hampshire(Husqvarna) ha fatto meglio. Ha condotto la gara di qualificazione MX2, ma è scivolato sulla pista appena innaffiata, è caduto ed è scivolato al 6° posto. In gara, Hampshire è risalito fino al 4° posto. Alla fine è stato raggiunto dall'olandese Kay de Wolf(Husqvarna) e ha concluso la gara MX2 con uno sfortunato 5° posto.

Nella categoria OPEN, Christian Craig(Husqvarna) è partito in 3a posizione, ma anche lui è sceso in P5. Il co-commentatore di MXGP TV Jason Thomas ha suggerito che l'americano è stato colpito dalla temuta " pompa del braccio ".

Con la P6 in qualifica, tutto è ancora pronto per la missione di difendere il titolo, ma ci sarà sicuramente un debriefing con il boss del team Roger DeCoster nel Team USA questa sera. Il belga non può essere soddisfatto della prestazione odierna dei suoi ragazzi. Mentre Hampshire e Craig dovranno mantenere il loro ritmo sulla distanza domani, la squadra di Aaron Plessinger dovrà scavare un po' più a fondo nel suo bagaglio di trucchi. Plessinger non è stato competitivo in nessuna sessione di oggi. Nella gara di qualificazione è stato staccato di 45 secondi dalla vetta e nelle prove libere del mattino il suo miglior tempo sul giro è stato di 4,6 secondi più lento di quello di Jeremy Seewer(Yamaha).

Risultato Qualifiche Ernée:

1° Francia, 2

2° Spagna, 3

3° Australia, 5

4° Germania, 6

5. Svizzera, 9

6. STATI UNITI, 10

7. Belgio, 10

8. Slovenia, 13

9. Paesi Bassi, 15

10. Italia, 17

11. Estonia, 18

12. Norvegia, 23

13. Lettonia, 24

14. Nuova Zelanda, 24

15. Gran Bretagna, 27

16. Sudafrica, 28

17. Finlandia, 30

18. Repubblica Ceca, 30

19. Brasile, 31