Equipa dos EUA (P6): Missão difícil de defender o título

Com dois quintos lugares, o atual campeão EUA se classificou em P6 para as corridas finais do MXoN 2023 no domingo. Aaron Plessinger largou em P6 e caiu para 8º na classificatória do MXGP.

À margem da apresentação da equipa na sexta-feira, o americano Aaron Plessinger, estreante no MXGP, declarou (não totalmente a sério, claro) que queria "dar uma coça " aos pilotos do MXGP. Nada disso aconteceu, pelo menos no sábado. Dos três rapazes americanos, o piloto de MX2 RJ Hampshire(Husqvarna) foi o que se saiu melhor. Ele liderou a corrida de qualificação da MX2, mas escorregou na pista recém regada, caiu e caiu para 6º. Na corrida, Hampshire voltou a subir para o 4º lugar. No final, foi apanhado pelo holandês Kay de Wolf(Husqvarna) e terminou a corrida de MX2 num infeliz 5º lugar.

Na categoria OPEN, Christian Craig(Husqvarna) começou em 3º lugar, mas ele também caiu para a P5. O co-comentador da MXGP TV, Jason Thomas, sugeriu que o americano tinha sido atingido pela temida " bomba de braço ".

Com o P6 na qualificação, ainda está tudo a postos para a missão de defender o título, mas haverá certamente algum debriefing com o chefe de equipa Roger DeCoster na Team USA esta noite. O belga não pode estar satisfeito com o desempenho dos seus rapazes hoje. Enquanto Hampshire e Craig terão de manter o ritmo na distância de amanhã, a equipa de Aaron Plessinger terá de ir um pouco mais fundo no seu saco de truques. Plessinger não foi competitivo em nenhuma sessão de hoje. Ficou a 45 segundos do topo na corrida de qualificação e na sessão de treinos livres da manhã o seu melhor tempo foi 4,6 segundos mais lento que o de Jeremy Seewer(Yamaha).

Resultado Qualificação Ernée:

1º França, 2

2º Espanha, 3

3º Austrália, 5

4º Alemanha, 6

5. Suíça, 9

6. EUA, 10

7. Bélgica, 10

8. Eslovénia, 13

9. Países Baixos, 15

10. Itália, 17

11. Estónia, 18

12. Noruega, 23

13. Letónia, 24

14. Nova Zelândia, 24

15. Grã-Bretanha, 27

16. África do Sul, 28

17. Finlândia, 30

18. República Checa, 30

19. Brasil, 31