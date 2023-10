Fin de l'équipe Oranje : Glenn Coldenhoff est blessé

Après son crash lors de la course de qualification de la classe OPEN, le pilote officiel Yamaha Glenn Coldenhoff a été examiné au centre médical et n'a pas été autorisé à participer aux courses de classement de dimanche.

Grâce au résultat de barrage prévu par le règlement, l'équipe néerlandaise s'est qualifiée aujourd'hui samedi en 9e position pour les manches de dimanche. Mais avant même que le MXoN ne commence vraiment, il s'est déjà terminé pour l'équipe Oranje : le concurrent OPEN Glenn Coldenhoff(Yamaha) est entré en collision avec le Suédois Isak Gifting. Il est tombé et a violemment heurté le contre-pente d'une colline de saut. Le Néerlandais semblait étourdi et a dû être examiné au centre médical.

Le diagnostic a été décevant : Coldenhoff a souffert d'une commotion cérébrale et n'a pas reçu l'autorisation du médecin pour les courses de dimanche. Cela signifie que pour Calvin Vlaanderen(Yamaha(MXGP) et Kay de Wolf(Husqvarna/MX2), seuls les résultats individuels compteront dimanche. Dans le classement par équipe, les Néerlandais n'ont désormais plus aucune chance suite à l'abandon de Coldenhoff.

Après le forfait de Jeffrey Herlings(KTM), c'est un nouveau revers pour les Pays-Bas, qui ont toujours été une nation passionnée de motocross et qui ont toujours produit de grands talents.

Nous ne pouvons que souhaiter àGlenn Coldenhoff un bon et rapide rétablissement.

[mise à jour, 21 heures] : Outre la commotion cérébrale, Glenn Coldenhoiff a également été diagnostiqué avec une fracture des côtes.