Out per la squadra Oranje: Glenn Coldenhoff infortunato

Dopo la caduta nella gara di qualificazione della classe OPEN, il pilota ufficiale Yamaha Glenn Coldenhoff è stato visitato al centro medico e non è stato autorizzato a partecipare alle gare di classificazione di domenica.

Grazie al risultato dello sciopero previsto dal regolamento, il team olandese si è qualificato al 9° posto per le qualifiche di domenica. Ma ancor prima che l'MXoN sia realmente iniziato, per il Team Oranje è già arrivata la fine: il partente Glenn Coldenhoff(Yamaha) si è scontrato con lo svedese Isak Gifting. Il pilota è caduto e ha urtato violentemente il pendio opposto di un salto. L'olandese è apparso stordito e ha dovuto essere visitato al centro medico.

La diagnosi è stata sconfortante: Coldenhoff ha subito una commozione cerebrale e non ha ricevuto il nulla osta medico per le gare di domenica. Questo significa che per Calvin Vlaanderen(Yamaha(MXGP) e Kay de Wolf(Husqvarna/MX2) domenica si tratterà solo di risultati individuali. Nella classifica a squadre, gli olandesi sono ormai senza chance a causa del ritiro di Coldenhoff.

Dopo il ritiro di Jeffrey Herlings(KTM), questa è un'altra battuta d'arresto per i Paesi Bassi, che tradizionalmente sono una nazione amante del motocross e hanno sempre prodotto grandi talenti.

Non possiamo che augurare aGlenn Coldenhoff una buona e rapida guarigione.

[Aggiornamento, ore 21:00] Oltre alla commozione cerebrale, a Glenn Coldenhoiff è stata diagnosticata anche la frattura di una costola.