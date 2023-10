Fora da equipa da Laranja Mecânica: Glenn Coldenhoff lesionado

Graças ao resultado da greve previsto nos regulamentos, a equipa holandesa classificou-se em 9º lugar para as rondas de qualificação de Domingo. Mas mesmo antes de o MXoN ter realmente começado, já chegou ao fim para a Equipa Laranja Mecânica: o piloto Glenn Coldenhoff(Yamaha) colidiu com o sueco Isak Gifting. Ele despistou-se e bateu com força na encosta oposta de uma colina de salto. O holandês parecia atordoado e teve de ser examinado no centro médico.

O diagnóstico foi preocupante: Coldenhoff sofreu uma concussão e não recebeu autorização médica para as corridas de domingo. Isto significa que para Calvin Vlaanderen(Yamaha(MXGP) e Kay de Wolf(Husqvarna/MX2), o que importa são apenas os resultados individuais no domingo. Na classificação por equipas, os holandeses estão agora sem hipóteses devido ao abandono de Coldenhoff.

Depois da retirada de Jeffrey Herlings(KTM), este é mais um revés para a Holanda, que tem sido tradicionalmente uma nação amante do motocross e que sempre produziu grandes talentos.

Só podemos desejar aGlenn Coldenhoff uma boa e rápida recuperação a partir deste momento.

[Atualização, 21h] Para além da concussão, Glenn Coldenhoiff foi também diagnosticado com uma costela fracturada.