Jett Lawrence (Honda/P2) : Courbe d'apprentissage abrupte à Ernée

Après des débuts difficiles, le pilote australien Jett Lawrence, qui a participé à la course de qualification MXGP, s'est montré de plus en plus à l'aise et a terminé deuxième derrière le champion du monde Jorge Prado (GASGAS).

Après la performance phénoménale du pilote officiel HRC Jett Lawrence aux Etats-Unis cette année, il était surprenant que l'Australien ne termine 'qu' en 5e position lors des essais libres du matin. Après le départ de la course dequalificationMXGP, 'Jettson' n'est apparu qu'en 7e position.

L'étoile filante australienne a eu besoin de quelques tours pour se mettre en route dans la course de qualification. Au 4e tour, il a dépassé l'Américain Aaron Plessinger(KTM). Au huitième tour, il a trompé Tim Gajser (Honda). Ensuite, Jett n'a pas hésité à dépasser le héros local Romain Febvre grâce à une manœuvre intelligemment orchestrée et à combler l'écart avec Ken Roczen(Suzuki), qui occupait alors la troisième place. L'Australien a dépassé Roczen et Seewer en une seule fois dans l'avant-dernier tour et a terminé la course à la deuxième place derrière le champion du monde MXGP, l'Espagnol Jorge Prado (GASGAS).

On pouvait voir de l'extérieur comment Jett apprenait au fil des tours, s'améliorait et s'adaptait de plus en plus aux conditions de la piste.

"Nous avons fait un échauffement et une course de qualification et, dans l'ensemble, cela ne s'est pas trop mal passé", a expliqué Jett après la course. "Les courses de ce côté de l'étang sont tout de même assez différentes. Je dois apprendre et pratiquer ce que les autres pilotes font sur la piste et comment le parcours doit être conduit. Au début, c'était un peu difficile pour moi, mais j'ai fini par décrocher une deuxième place qui a permis à notre équipe de terminer troisième. Demain, ça devrait bien se passer. J'espère prendre quelques bons départs et ce sera un bon week-end aussi".

Le frère aînéde Jett, Hunter, a terminé la course MX2 à la troisième place, ce qui place l'équipe australienne à la troisième place du classement général avec 5 points après les qualifications.

MXoN Qualification MXGP:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Jett Lawrence (AUS), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Tim Gajser(SLO), Honda

7. Jago Geerts (B), Yamaha

8. Aaron Plessinger (USA), KTM

9. Pauls Jonass(LAT), Honda

10. Ben Watson (GB), Beta

Classement par équipe Qualifications :

1. France, 2

2. Espagne, 3

3. Australie, 5

4. Allemagne, 6

5. Suisse, 9

6. ÉTATS-UNIS, 10

7. Belgique, 10

8. Slovénie, 13

9. Pays-Bas, 15

10. Italie, 17