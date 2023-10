Jett Lawrence (Honda/P2): Curva di apprendimento ripida in Ernée

Dopo le fenomenali prestazioni mostrate dal pilota ufficiale HRC Jett Lawrence negli Stati Uniti quest'anno, è stata inizialmente una sorpresa che l'australiano abbia concluso le prove libere del mattino solo al 5° posto. Dopo la partenza della gara di qualificazioneMXGP, "Jettson" è emerso solo in P7.

La stella cadente australiana ha avuto bisogno di alcuni giri per prendere il via nella gara di qualificazione. Al quarto giro ha superato l'americano Aaron Plessinger(KTM). All'ottavo giro ha ingannato Tim Gajser (Honda). Successivamente, Jett non ha esitato e ha superato l'eroe locale Romain Febvre con un'abile manovra e ha colmato il divario da Ken Roczen(Suzuki), che in quel momento si trovava in P3. L'australiano ha superato Roczen e Seewer in un colpo solo al penultimo giro e ha concluso la gara in seconda posizione dietro al campione del mondo MXGP, lo spagnolo Jorge Prado (GASGAS).

Dall'esterno si poteva vedere come Jett stesse imparando di giro in giro, migliorando e adattandosi sempre più alle condizioni della pista.

"Abbiamo fatto un warm-up e una gara di qualificazione e nel complesso non è andata male", ha spiegato Jett dopo la gara. "Le gare da questa parte dell'oceano sono molto diverse. Devo imparare e mettere in pratica quello che fanno gli altri piloti in pista e come deve essere affrontato il tracciato. All'inizio è stato un po' difficile per me, ma alla fine sono riuscito a ottenere un secondo posto, che ha aiutato la nostra squadra a raggiungere il terzo posto. Domani dovrebbe andare bene. Spero in qualche buona partenza e poi sarà un buon weekend".

Hunter, il fratello maggioredi Jett, ha concluso la gara MX2 al terzo posto, portando il Team Australia al terzo posto assoluto dopo le qualifiche con 5 punti.

QualificheMXoN MXGP:

1° Jorge Prado (E), GASGAS

2° Jett Lawrence (AUS), Honda

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4° Ken Roczen (D), Suzuki

5° Romain Febvre (F), Kawasaki

6° Tim Gajser(SLO), Honda

7° Jago Geerts (B), Yamaha

8° Aaron Plessinger (USA), KTM

9° Pauls Jonass(LAT), Honda

10° Ben Watson (GB), Beta

Classifica squadre in qualifica:

1° Francia, 2

2° Spagna, 3

3° Australia, 5

4. Germania, 6

5. Svizzera, 9

6. STATI UNITI, 10

7. Belgio, 10

8. Slovenia, 13

9. Paesi Bassi, 15

10. Italia, 17