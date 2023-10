Jett Lawrence (Honda/P2): Curva de aprendizagem acentuada em Ernée

Depois das dificuldades iniciais, o australiano Jett Lawrence, estreante no MXGP, entrou cada vez melhor na corrida de qualificação do MXGP e terminou em segundo lugar atrás do Campeão do Mundo Jorge Prado (GASGAS).

Depois da fenomenal performance demonstrada pelo piloto de fábrica da HRC, Jett Lawrence, nos EUA este ano, foi inicialmente uma surpresa o facto de o australiano ter 'apenas' terminado os treinos livres da manhã no 5º lugar. Após o início da corrida de qualificaçãoMXGP, 'Jettson' apenas surgiu na P7.

O astro australiano precisou de algumas voltas para se ambientar à corrida de qualificação. Na volta 4 ele ultrapassou o americano Aaron Plessinger(KTM). Na volta 8, enganou Tim Gajser (Honda). Depois disso, Jett não hesitou e ultrapassou o herói local Romain Febvre com uma manobra inteligente e reduziu a diferença para Ken Roczen(Suzuki), que estava em P3 na altura. O australiano ultrapassou Roczen e Seewer de uma só vez na penúltima volta e terminou a corrida em segundo lugar, atrás do Campeão do Mundo de MXGP, o espanhol Jorge Prado (GASGAS).

Do exterior era possível ver como Jett estava a aprender de volta para volta, melhorando e cada vez mais capaz de se adaptar às condições da pista.

"Fizemos um warm-up e uma corrida de qualificação e, no geral, não correu muito mal", explicou Jett após a corrida. "Afinal, as corridas deste lado do oceano são muito diferentes. Tenho de aprender e praticar o que os outros pilotos estão a fazer na pista e como o percurso deve ser percorrido. Foi um pouco difícil para mim no início, mas consegui um segundo lugar no final, o que ajudou a nossa equipa a chegar ao terceiro lugar. Amanhã vai correr bem. Espero que haja boas partidas e que seja um bom fim de semana".

O irmão mais velhode Jett, Hunter, terminou a corrida de MX2 em 3º lugar, colocando a Equipa Austrália em 3º lugar na geral após a qualificação com 5 pontos.

QualificaçãoMXoN MXGP:

1º Jorge Prado (E), GASGAS

2º Jett Lawrence (AUS), Honda

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4º Ken Roczen (D), Suzuki

5º Romain Febvre (F), Kawasaki

6º Tim Gajser(SLO), Honda

7º Jago Geerts (B), Yamaha

8º Aaron Plessinger (EUA), KTM

9º Pauls Jonass(LAT), Honda

10º Ben Watson (GB), Beta

Classificação porequipas:

1º França, 2

2º Espanha, 3

3º Austrália, 5

4º Alemanha, 6

5. Suíça, 9

6. EUA, 10

7. Bélgica, 10

8. Eslovénia, 13

9. Países Baixos, 15

10. Itália, 17