Images GoPro de Tim Gajser (HRC/P6) à Ernée

Tim Gajser (Honda) a pris un bon départ dans la course de qualification MXGP, mais a souffert d'un 'arm pump' et a été retardé par des dépassements. L'équipe slovène s'est qualifiée pour les courses finales avec un résultat de 6-7 et une huitième place.

Le pilote officiel HRC slovène Tim Gajser a pris un bon départ dans la course de qualification MXGP. Mais à la fin de la ligne droite de départ, Jorge Prado a laissé l'accélérateur un peu plus longtemps et a pris la tête. Gajser a suivi l'Espagnol, mais après une erreur dans un virage en épingle juste avant un saut en descente, Jeremy Seewer(Yamaha) et Ken Roczen(Suzuki) sont passés. Gajser a ensuite occupé la 4e place pendant quatre tours, alors que les premiers dépassements commençaient déjà.

Dans la vidéo GoPro de Tim Gajser, on voit bien comment le pilote ukrainien Pavlo Kizlyak bloque sa voie lors d'un dépassement. Gajser hurle de toutes ses forces, mais il doit faire marche arrière. Romain Febvre (Kawasaki), qui se trouve à ce moment-là déjà à distance de frappe derrière Gajser, pique à l'intérieur et passe sans problème.

La vidéo montre d'autres scènes de dépassement, qui représentent un défi particulier pour les pilotes de pointe en raison des grandes différences de performance pendant les courses de qualification.

Gajser a été dépassé plus tard dans cette course par Jett Lawrence et a terminé la course de qualification à la 6e place. Le coéquipier de Gajser en MX2, Jan Pancar(KTM), a terminé la course de qualification MX2 à la 7e place. Avec 13 points, l'équipe slovène s'est qualifiée sans problème à la 8e place du classement par nation pour la finale A de dimanche. Le pilote OPEN slovène Miha Bubnic, qui s'est fait dépasser en 24e position lors de la course de qualification de la classe OPEN et qui a manqué 15 ( !) secondes au meilleur temps de Jeremy Seewer lors des essais libres, devrait toutefois poser problème. Aujourd'hui, son résultat était le résultat à biffer. Demain, son résultat sera pris en compte. Pour la Slovénie, il s'agira donc plutôt de résultats individuels dimanche. En ce qui concerne le classement par équipe, ils n'ont aucune chance.

Gajser s'est néanmoins montré motivé : "Je suis heureux que la Slovénie soit en finale A", a-t-il commenté la situation. "Je pense que j'avais plus à gagner aujourd'hui. J'ai pris un bon départ, mais j'ai ensuite souffert de crampes aux bras. Je sais que je peux faire mieux et j'espère pouvoir courir pour des victoires de manche dimanche".