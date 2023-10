Le immagini GoPro di Tim Gajser (HRC/P6) a Ernée

Lo sloveno Tim Gajser, pilota ufficiale HRC, è partito bene nella gara di qualificazione MXGP. Alla fine del rettilineo di partenza, tuttavia, Jorge Prado ha lasciato il gas un po' più a lungo e ha preso il comando. Gajser ha seguito lo spagnolo, ma dopo un errore in un tornante prima di un salto in discesa, Jeremy Seewer(Yamaha) e Ken Roczen(Suzuki) lo hanno superato. Successivamente, Gajser è rimasto in P4 per 4 giri quando sono iniziati i primi giri.

Nel video GoPro di Tim Gajser si vede chiaramente come il pilota ucraino Pavlo Kizlyak blocchi la sua corsia durante il doppiaggio. Gajser urla a squarciagola, ma deve fare marcia indietro. Romain Febvre (Kawasaki), che a questo punto è già a distanza di sicurezza da Gajser, passa all'interno e lo supera facilmente.

Il video mostra altre scene di doppiaggio, particolarmente impegnative per i piloti di punta a causa delle grandi differenze di prestazioni durante le gare di qualificazione.

Gajser è stato poi superato da Jett Lawrence in questa gara e ha concluso la gara di qualificazione al 6° posto. Jan Pancar(KTM), compagno di squadra di Gajser in MX2, ha concluso la gara di qualificazione in P7. Con 13 punti, il Team Slovenia si è facilmente qualificato per la finale A di domenica all'8° posto nella classifica nazionale. Tuttavia, il pilota sloveno OPEN Miha Bubnic, che è stato doppiato in P24 nella gara di qualificazione della classe OPEN ed è stato a 15 (!) secondi dal miglior tempo di Jeremy Seewer nelle prove libere, potrebbe essere problematico. Oggi il suo risultato è stato il risultato dello sciopero. Domani il suo risultato sarà conteggiato. Per la Slovenia, quindi, domenica si tratterà più che altro di risultati individuali. Per quanto riguarda la classifica a squadre, non hanno alcuna possibilità.

Tuttavia, Gajser era motivato: "Sono felice che la Slovenia sia in finale A", ha commentato. "Credo che oggi ci fosse qualcosa in più per me. Ho avuto una buona partenza, ma poi ho avuto problemi di crampi alle braccia. So di poter fare meglio e spero di poter gareggiare per le vittorie di manche domenica".