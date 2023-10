Imagens GoPro de Tim Gajser (HRC/P6) em Ernée

Tim Gajser (Honda) começou bem a corrida de qualificação para o MXGP, mas teve dificuldades com a "bomba de braço" e foi retido pelos pilotos que fizeram a volta. A Equipa da Eslovénia qualificou-se para as corridas finais com um resultado de 6-7, em 8º lugar.

O piloto de fábrica esloveno da HRC, Tim Gajser, começou bem na corrida de qualificação do MXGP. No final da reta da partida, no entanto, Jorge Prado soltou o acelerador um pouco mais e assumiu a liderança. Gajser seguiu o espanhol, mas depois de um erro num hairpin antes de um salto em descida, Jeremy Seewer(Yamaha) e Ken Roczen(Suzuki) passaram por ele. Depois disso, Gajser esteve em P4 durante 4 voltas quando começaram as primeiras voltas.

No vídeo da GoPro de Tim Gajser pode ver-se claramente como o piloto ucraniano Pavlo Kizlyak bloqueia a sua faixa durante a volta. Gajser está a gritar, mas tem de recuar. Romain Febvre (Kawasaki), que já está a uma distância razoável de Gajser nesta altura, entra por dentro e passa facilmente.

O vídeo mostra mais cenas de voltas, que são particularmente desafiantes para os pilotos de topo devido às grandes diferenças de desempenho durante as corridas de qualificação.

Gajser foi mais tarde ultrapassado por Jett Lawrence nesta corrida e terminou a corrida de qualificação em 6º lugar. O colega de equipa de Gajserna MX2, Jan Pancar(KTM), terminou em 7º na corrida de qualificação MX2. Com 13 pontos, a Equipa Eslovénia qualificou-se facilmente para a Final A no Domingo em 8º lugar na classificação nacional. No entanto, o piloto esloveno da OPEN, Miha Bubnic, que foi ultrapassado na P24 na corrida de qualificação da classe OPEN e que ficou a 15 (!) segundos do melhor tempo de Jeremy Seewer nos treinos livres, é suscetível de ser problemático. Hoje o seu resultado foi o resultado da greve. Amanhã o seu resultado será contabilizado. Por isso, para a Eslovénia, no domingo, o que interessa são os resultados individuais. No que diz respeito à classificação por equipas, não têm qualquer hipótese.

No entanto, Gajser estava motivado: "Estou feliz por a Eslovénia estar na final A", comentou sobre a situação. "Acho que hoje estava mais para mim. Tive um bom arranque, mas depois lutei com cãibras nos braços. Sei que posso fazer melhor e espero poder correr para ganhar no domingo."