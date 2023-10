MXoN, course 1 : la France en tête, l'Allemagne P3

Le pilote officiel Kawasaki Romain Febvre a remporté la course d'ouverture du Motocross des Nations à Ernée, en France, devant Jorge Prado (GASGAS) et Ken Roczen (Suzuki). La France est en tête devant l'Australie et l'Allemagne.

Course 1 du Motocross des Nations à Ernée en France : l'Espagnol Jorge Prado (GASGAS) a tiré le holeshot et a mené la course pendant 5 tours. Jett Lawrence (Honda) est sorti de la piste dès le deuxième virage et s'est retrouvé à terre. L'Australien a dû reprendre la course depuis la fin du peloton et s'est finalement battu pour remonter jusqu'à la 6e place.

La course a été dominée par le duel entre le héros local Romain Febvre (Kawasaki) et Jorge Prado (GASGAS). Au sixième tour, Febvre a dépassé Prado pour prendre la tête. La course semblait alors décidée, mais après 10 tours supplémentaires, Prado a lancé un sprint intermédiaire et a pris la tête à son tour. Après le départ des deux derniers tours, Febvre a placé une contre-attaque et, soutenu par les acclamations de milliers de fans français, a de nouveau pris la tête et a remporté la première course avec une avance de 2,3 secondes sur Prado.

Ken Roczen(Suzuki) a pris le départ dans la zone du top 5 et s'est d'abord battu pour passer Aaron Plessinger(KTM) en P4. Au 6e tour, il s'est imposé à grande vitesse en virage face à Jeremy Seewer(Yamaha) et a pris la 3e place. Au 8e tour, l'Allemand a commis une erreur : il a calé sur sa Suzuki dans un virage en épingle. 'Kickstart Kenny' a fait honneur à son nom en donnant un coup de pied à sa moto, mais Seewer et Plessinger ont dépassé le Thuringien avant qu'il ne puisse reprendre la course.

La rage au ventre , 'Kickstart-Kenny' s'est battu pour revenir et a terminé la course en P3. Le pilote allemand MX2 Simon Längenfelder (GASGAS) a pris le départ dans la zone du top 8 et a chuté à la 14e place en course face aux motos MXGP plus puissantes. Avec 14+3=17 points, l'équipe DMSB se classe en troisième position derrière la France (9 points) et l'Australie (16 points).

Le pilote américain de MX2 RJ Hampshire(Husqvarna) est entré en collision avec l'Espagnol Oriol Oliver(KTM) en début de course. L'Américain a dû remonter de la P22 pour terminer la course en 16e position.

Le pilote américain Aaron Plessinger(KTM) a réalisé une bien meilleure performance aujourd'hui que samedi lors de la course de qualification. Le pilote d'usine KTM s'est battu dans le groupe de tête et a terminé la course en 5e position.

La course de rattrapage de Jett Lawrence (Honda) a été impressionnante. Dans le dernier tour, il a trompé Tim Gajser (Honda) à 50 mètres de l'arrivée et a permis à l'équipe australienne d'occuper la deuxième place du classement par nation après la course d'ouverture.

MXoN course 1, MXGP/MX2

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Jett Lawrence (AUS), Honda

7. Tim Gajser(SLO), Honda

8. Tom Vialle (F), KTM

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12. Alberto Forato (I), KTM

13. Pauls Jonass(LAT), Honda

14. Simon Längenfelder (D), GASGAS

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

17. Ben Watson (GB), Beta

18. Andrea Adamo (I), KTM

19. Lucas Coenen (B), Husqvarna

20. Jorgen-Matthias Talviku(EST), Husqvarna

...

24. Oriol Oliver (E), KTM

25. Jan Pancar(SLO), KTM

26. Gody Cooper(NZL), GASGAS

27. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Classement par nation après la course 1 sur 3 :

1. France, 9 points

2. Australie, 16

3. Allemagne, 17

4. USA, 21

5. Espagne, 26

6. Pays-Bas, 26

7. Belgique, 28

8. Italie, 30

9. Suisse, 31

10. Slovénie, 32