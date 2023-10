MXoN, Gara 1: Francia in testa, Germania P3

Il pilota ufficiale Kawasaki Romain Febvre ha vinto la gara di apertura del Motocross delle Nazioni a Ernée, in Francia, davanti a Jorge Prado (GASGAS) e Ken Roczen (Suzuki). La Francia è in testa davanti ad Australia e Germania.

Gara 1 del Motocross delle Nazioni a Ernée, Francia: lo spagnolo Jorge Prado (GASGAS) ha conquistato l'holeshot e ha condotto la gara per 5 giri. Jett Lawrence (Honda) è uscito di pista già alla seconda curva ed è finito a terra. L'australiano è dovuto ripartire dal fondo dello schieramento e ha lottato per risalire fino al 6° posto finale.

La gara è stata dominata dal duello tra l'eroe locale Romain Febvre (Kawasaki) e Jorge Prado (GASGAS). Al sesto giro Febvre ha superato Prado e ha preso il comando. La gara sembrava ormai decisa, ma dopo altri 10 giri Prado ha iniziato un'azione intermedia e ha preso il comando a sua volta. Dopo gli ultimi due giri, Febvre ha piazzato un contrattacco, ha ripreso il comando sostenuto dal tifo di migliaia di tifosi francesi e ha vinto la prima gara con un vantaggio di 2,3 secondi su Prado.

Ken Roczen(Suzuki) è partito dalla top-5 e inizialmente ha lottato per superare Aaron Plessinger(KTM) fino alla P4. Al sesto giro ha sfruttato l'alta velocità in curva per battere Jeremy Seewer(Yamaha) e raggiungere la P3. All'ottavo giro, il tedesco ha commesso un errore: ha mandato in stallo la sua Suzuki in un tornante. Kickstart Kenny" è stato all'altezza del suo nome e ha dato un calcio alla sua moto, ma Seewer e Plessinger hanno passato il turingio prima che potesse riprendere la gara.

Con la rabbia nella pancia, 'Kickstart-Kenny' ha lottato per tornare e ha concluso la gara in P3. Il tedesco Simon Längenfelder (GASGAS), partito dalla top-8, è sceso in P14 contro le moto MXGP più potenti. Con 14+3=17 punti, il team DMSB si posiziona al terzo posto dietro a Francia (9 punti) e Australia (16 punti).

Il pilota statunitense RJ Hampshire(Husqvarna), titolare della MX2, si è scontrato con lo spagnolo Oriol Oliver(KTM) nelle prime fasi della gara. L'americano ha dovuto risalire dalla P22 e ha concluso la gara al 16° posto.

Il pilota statunitense Aaron Plessinger(KTM) ha mostrato una prestazione molto migliore oggi rispetto a sabato durante la gara di qualificazione. Il pilota ufficiale KTM ha lottato nel gruppo di testa e ha concluso la gara al 5° posto.

Impressionante è stata la gara di recupero di Jett Lawrence (Honda). All'ultimo giro, ha ingannato Tim Gajser (Honda) a 50 metri dal traguardo e ha assicurato al Team Australia il secondo posto nel Campionato delle Nazioni dopo la gara di apertura.

MXoN Gara 1, MXGP/MX2

1° Romain Febvre (F), Kawasaki

2° Jorge Prado (E), GASGAS

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5° Aaron Plessinger (USA), KTM

6° Jett Lawrence (AUS), Honda

7° Tim Gajser(SLO), Honda

8° Tom Vialle (F), KTM

9° Jago Geerts (B), Yamaha

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda

11° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12° Alberto Forato (I), KTM

13° Pauls Jonass(LAT), Honda

14° Simon Längenfelder (D), GASGAS

15° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16° RJ Hampshire (USA), Husqvarna

17° Ben Watson (GB), Beta

18° Andrea Adamo (I), KTM

19° Lucas Coenen (B), Husqvarna

20° Jorgen-Matthias Talviku(EST), Husqvarna

...

24° Oriol Oliver (E), KTM

25° Jan Pancar(SLO), KTM

26° Gody Cooper(NZL), GASGAS

27° Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Classifica per nazioni dopo gara 1 di 3:

1° Francia, 9 punti

2° Australia, 16

3° Germania, 17

4° STATI UNITI, 21

5° Spagna, 26

6° Paesi Bassi, 26

7. Belgio, 28

8. Italia, 30

9. Svizzera, 31

10. Slovenia, 32