MXoN, Corrida 1: França lidera, Alemanha P3

Corrida 1 do Motocross das Nações em Ernée, França: O espanhol Jorge Prado (GASGAS) fez o holeshot e liderou a corrida durante 5 voltas. Jett Lawrence (Honda) saiu da pista já na segunda curva e foi ao chão. O australiano teve de começar a corrida na parte de trás do pelotão e lutou para chegar ao 6º lugar no final.

A corrida foi dominada pelo duelo entre o herói local Romain Febvre (Kawasaki) e Jorge Prado (GASGAS). Na 6ª volta Febvre passou por Prado para assumir a liderança. A corrida parecia estar decidida depois disso, mas após mais 10 voltas, Prado iniciou uma corrida intermédia e assumiu a liderança na sua vez. Após as duas últimas voltas, Febvre fez um contra-ataque, assumiu a liderança novamente apoiado pelos aplausos de milhares de fãs franceses e venceu a primeira corrida com uma vantagem de 2,3 segundos sobre Prado.

Ken Roczen(Suzuki) arrancou no top-5 e inicialmente lutou para ultrapassar Aaron Plessinger(KTM) até ao P4. Na volta 6, usou a alta velocidade nas curvas para ultrapassar Jeremy Seewer(Yamaha) e chegar à P3. Na 8ª volta, o alemão cometeu um erro: parou a sua Suzuki num hairpin. Kickstart Kenny' fez jus ao seu nome e deu um pontapé na sua moto, mas Seewer e Plessinger passaram o Turíngio antes que ele pudesse retomar a corrida.

Com raiva na barriga, "Kickstart-Kenny" lutou para voltar e terminou a corrida em P3. O alemão Simon Längenfelder (GASGAS) , titular da MX2, começou no top-8 e caiu para a P14 contra as motos mais potentes da MXGP na corrida. Com 14+3=17 pontos, a equipa DMSB ocupa a P3 atrás da França (9 pontos) e da Austrália (16 pontos).

O americano RJ Hampshire(Husqvarna), titular da MX2, colidiu com o espanhol Oriol Oliver(KTM) na fase inicial da corrida. O americano teve que trabalhar para subir da P22 e terminou a corrida em 16º lugar.

O piloto americano Aaron Plessinger(KTM) mostrou um desempenho muito melhor hoje do que no sábado durante a corrida de qualificação. O piloto de fábrica da KTM lutou no grupo da frente e terminou a corrida em 5º lugar.

Impressionante foi a corrida de recuperação de Jett Lawrence (Honda). Na última volta, ele enganou Tim Gajser (Honda) 50 metros antes do final e garantiu que a Equipa Austrália é agora P2 no Campeonato das Nações após a corrida de abertura.

MXoN Corrida 1, MXGP/MX2

1º Romain Febvre (F), Kawasaki

2º Jorge Prado (E), GASGAS

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5º Aaron Plessinger (EUA), KTM

6º Jett Lawrence (AUS), Honda

7º Tim Gajser(SLO), Honda

8º Tom Vialle (F), KTM

9º Jago Geerts (B), Yamaha

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

11º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12º Alberto Forato (I), KTM

13º Pauls Jonass(LAT), Honda

14º Simon Längenfelder (D), GASGAS

15º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

17º Ben Watson (GB), Beta

18º Andrea Adamo (I), KTM

19º Lucas Coenen (B), Husqvarna

20º Jorgen-Matthias Talviku(EST), Husqvarna

...

24º Oriol Oliver (E), KTM

25º Jan Pancar(SLO), KTM

26º Gody Cooper(NZL), GASGAS

27º Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Classificação das nações após a corrida 1 de 3:

1º França, 9 pontos

2º Austrália, 16

3º Alemanha, 17

4º EUA, 21

5º Espanha, 26

6º Holanda, 26

7ª Bélgica, 28

8. Itália, 30

9. Suíça, 31

10. Eslovénia, 32