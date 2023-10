MXoN, course 2 : l'équipe de France domine

La 2e finale du Motocross des Nations a été dominée par les deux pilotes français Maxime Renaux (Yamaha) et Tom Vialle (KTM). L'équipe allemande est reléguée à la P4 et l'équipe suisse à la 8e place.

Course 2 de la 76e édition du Motocross des Nations à Ernée, en France : le pilote OPEN suisse Valentin Guillod (Honda) a remporté le holeshot dans cette course. Derrière lui, un carambolage s'est produit, dans lequel le pilote allemand MX2 Simon Längenfelder a malheureusement été impliqué. Längenfelder n'a eu aucune chance, il n'a pas pu éviter un pilote qui a chuté et s'est retrouvé à terre par-dessus le guidon. Längenfelder a ensuite dû entamer une course de rattrapage depuis la fin du peloton et a tout de même réussi à remonter jusqu'à la 11e place. Le Belge Lucas Coenen , participant au MX2, est lui aussi resté coincé dans ce crash de départ. Lui aussi, en 19e position, n'a pu que limiter les dégâts.

Tom Koch (Kosak KTM) a pris un bon départ. Le pilote allemand d'OPEN a pris le départ dans la zone du top 8, mais a chuté dès le deuxième tour (probablement à cause d'une chute) pour se retrouver 25e. Koch s'est lui aussi battu pour remonter au cours de la course, mais il n'a pas pu dépasser la 17e place.

L'Espagnol Ruben Fernandez (Honda) a d'abord pris la tête de la course, mais le héros local Maxime Renaux(Yamaha) a comblé l'écart et a dépassé l'Espagnol au 10e tour sous les acclamations du public. Fernandez a voulu contre-attaquer, mais il a pris trop de risques, est sorti de la piste après un saut, a chuté et est retombé à la P8. Fernandez a terminé la course en 7e position. Auparavant, Renaux était lui aussi sorti de la piste après un grand quadruple saut, mais il a pu éviter la chute et n'a perdu que quelques secondes.

Après le crash de Fernandez, le Français Tom Vialle(KTM), star du MX2, a pris la deuxième place et l'a conservée jusqu'à l'arrivée. Avec un résultat de 1-2 dans la course 2, la France est désormais clairement favorite. La victoire au classement par nation ne peut plus guère échapper aux Français lors de la dernière course.

Valentin Guillod a chuté dans la phase initiale, mais il a franchi la ligne d'arrivée en P6. Le pilote suisse MX2 Arnaud Tonus(Yamaha) a terminé en P24. Liam Everts, le pilote OPEN belge, a terminé à la troisième place sur sa KTM 350.

Les Américains sont restés faibles : avec la P10 du participant MX2 RJ Hampshire(Husqvarna) et la P16 de Christian Craig(Husqvarna), le Team USA a encore perdu du terrain et est retombé à la P5 du classement par nation.

Avec la 11e place de Längenfelder et la 17e de Tom Koch, l'équipe allemande est passée de la 3e à la 4e place après deux courses sur trois. L'Allemagne conserve toutefois des chances intactes de podium avant la dernière course décisive. Entre l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis et la Belgique, les places sur le podium se joueront lors de la course décisive opposant la catégorie MXGP à la catégorie OPEN. Ce n'est qu'à la fin de la troisième course que l'on saura quel résultat de chaque équipe sera le résultat à biffer.

Course 2 : OPEN/MX2:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Valentin Guillod (CH), Honda

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Dean Ferris (AUS), Yamaha

13. Camden Mc Lellan(ZA), Honda

14. Jan Pancar(SLO), KTM

15. Josh Gilbert (GB), Honda

16. Christian Craig (USA), Husqvarna

17. Tom Koch (D), KTM

18. Jorgen-Matthias Talviku(EST), Husqvarna

19. Lucas Coenen (B), Husqvarna

20. Harri Kullas(EST), Yamaha

21. Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22. Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS : Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Classement par nation après la course 2 sur 3 :

1. France, 12

2. Australie, 33

3. Italie, 42

4. Allemagne, 45

5. ÉTATS-UNIS, 47

6. Belgique, 50

7. Espagne, 55

8. Suisse, 61

9. Grande-Bretagne, 78

10. Slovénie, 13