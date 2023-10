MXoN, Gara 2: il team Francia domina

Gara 2 della 76ª edizione del Motocross delle Nazioni a Ernée, in Francia: lo svizzero Valentin Guillod (Honda), partito dalla OPEN, ha conquistato l'holeshot in questa gara. Dietro di lui c'è stata un'ammucchiata, in cui purtroppo è rimasto coinvolto anche il tedesco Simon Längenfelder , titolare della MX2. Längenfelder non ha avuto scampo, non è riuscito a evitare un pilota caduto ed è finito a terra sul manubrio. Längenfelder ha dovuto iniziare una gara per recuperare dal fondo dello schieramento ed è riuscito almeno a risalire all'11° posto. Anche il belga Lucas Coenen , al via della MX2, è rimasto coinvolto in questo incidente di partenza. Anche lui ha potuto limitare i danni in P19.

Tom Koch (Kosak KTM) ha avuto una buona partenza. Il pilota tedesco OPEN è partito nella top-8, ma è sceso in P25 già al secondo giro (probabilmente a causa di una caduta). Anche Koch ha lottato per avanzare nel corso della gara, ma non è riuscito ad andare oltre la P17.

Lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) ha inizialmente preso il comando, ma l'eroe locale Maxime Renaux(Yamaha) ha colmato il divario e ha passato lo spagnolo per la testa della corsa al 10° giro tra gli applausi del pubblico. Fernandez ha cercato di controbattere, ma ha rischiato troppo, è uscito di pista dopo un salto, è caduto ed è scivolato in P8. Fernandez ha concluso la gara al 7° posto. In precedenza, anche Renaux era uscito di pista dopo il grande salto quadruplo, ma è riuscito a evitare la caduta e ha perso solo pochi secondi.

Dopo la caduta di Fernandez, il pilota francese Tom Vialle(KTM), titolare della MX2, ha conquistato la seconda posizione e l'ha portata al traguardo. Con un risultato di 1-2 in gara 2, la Francia è ora la chiara favorita. La vittoria nella Coppa delle Nazioni non può essere tolta ai francesi nell'ultima gara.

Valentin Guillod è caduto nelle prime fasi, ma ha tagliato il traguardo in P6. Il pilota svizzero della MX2 Arnaud Tonus(Yamaha) ha concluso in P24. Liam Everts si è piazzato al terzo posto tra i partenti della OPEN belga con la KTM 350cc.

Gli americani sono rimasti deboli: il Team USA ha perso ulteriore terreno con la P10 del debuttante in MX2 RJ Hampshire(Husqvarna) e la P16 di Christian Craig(Husqvarna), scendendo al P5 nel Campionato delle Nazioni.

Con la P11 di Längenfelder e la P17 di Tom Koch, il Team Germania è sceso dalla P3 alla P4 dopo due gare su tre. Tuttavia, la Germania ha ancora intatte le possibilità di podio prima della decisiva ultima gara. Tra Australia, Italia, Germania, USA e Belgio, sarà la MXGP contro la classe OPEN a contendersi il podio nella gara decisiva. Solo alla fine della terza gara si capirà quale sarà il risultato della squadra che farà lo strike.

Gara 2: OPEN/MX2:

1° Maxime Renaux (F), Yamaha

2° Tom Vialle (F), KTM

3° Liam Everts (B), KTM

4° Andrea Adamo (I), KTM

5° Hunter Lawrence (AUS), Honda

6° Valentin Guillod (CH), Honda

7° Ruben Fernandez (E), Honda

8° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10° RJ Hampshire (USA), Husqvarna

11° Simon Längenfelder (D), GASGAS

12° Dean Ferris (AUS), Yamaha

13° Camden Mc Lellan(ZA), Honda

14° Jan Pancar(SLO), KTM

15° Josh Gilbert (GB), Honda

16° Christian Craig (USA), Husqvarna

17° Tom Koch (D), KTM

18° Jorgen-Matthias Talviku(EST), Husqvarna

19° Lucas Coenen (B), Husqvarna

20° Harri Kullas(EST), Yamaha

21° Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22° Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS: Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Classifica per nazioni dopo gara 2 di 3:

1° Francia, 12

2° Australia, 33

3° Italia, 42

4° Germania, 45

5° USA, 47

6. Belgio, 50

7. Spagna, 55

8. Svizzera, 61

9. Gran Bretagna, 78

10. Slovenia, 13