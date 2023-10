MXoN, Corrida 2: Equipa França domina

Corrida 2 da 76ª edição do Motocross das Nações em Ernée, França: O suíço Valentin Guillod (Honda) fez o holeshot nesta corrida. Atrás dele houve uma colisão, na qual infelizmente o alemão Simon Längenfelder , titular da MX2, também esteve envolvido. Längenfelder não teve qualquer hipótese, não conseguiu evitar um piloto caído e caiu por cima do guiador. Längenfelder teve então de iniciar uma corrida para recuperar do fundo do pelotão e, pelo menos, conseguiu subir para o 11º lugar. O belga Lucas Coenen , estreante na MX2, também foi apanhado neste acidente de partida. Também ele só conseguiu limitar os danos em P19.

Tom Koch (Kosak KTM) teve um bom arranque. O piloto alemão da OPEN começou no top-8, mas caiu para P25 já na segunda volta (provavelmente devido a uma queda). Koch também lutou para avançar no decorrer da corrida, mas não conseguiu ir além da P17.

O espanhol Ruben Fernandez (Honda) começou por assumir a liderança, mas o herói local Maxime Renaux(Yamaha) reduziu a diferença e passou o espanhol para a liderança na 10ª volta, para alegria dos espectadores. Fernandez tentou contra-atacar, mas arriscou demasiado, saiu da pista depois de um salto, caiu e caiu para P8. Antes, Renaux também tinha saído da pista após o grande salto quádruplo, mas conseguiu evitar uma queda e perdeu apenas alguns segundos.

Após a queda de Fernandez, o francês Tom Vialle(KTM), que estava a começar a MX2, assumiu o segundo lugar e levou-o até à meta. Com um resultado 1-2 na corrida 2, a França é agora a clara favorita. A vitória na Taça das Nações dificilmente pode ser retirada aos franceses na última corrida.

Valentin Guillod caiu nos estágios iniciais, mas cruzou a linha de chegada em P6. O suíço Arnaud Tonus(Yamaha) , titular da MX2, terminou em P24. Liam Everts terminou em terceiro como o titular da OPEN belga na KTM 350cc.

Os americanos continuaram fracos: A Equipa dos EUA perdeu ainda mais terreno com o P10 do piloto iniciante de MX2 RJ Hampshire(Husqvarna) e o P16 de Christian Craig(Husqvarna), caindo para o P5 no Campeonato das Nações.

Com o P11 de Längenfelder e o P17 de Tom Koch, a Equipa Alemanha caiu de P3 para P4 após 2 de 3 corridas. No entanto, a Alemanha ainda tem hipóteses intactas de subir ao pódio antes da última e decisiva corrida. Entre Austrália, Itália, Alemanha, EUA e Bélgica, será o MXGP contra a classe OPEN para os lugares do pódio na corrida decisiva. Só no final da terceira corrida é que se saberá qual o resultado da equipa que será o respetivo resultado de ataque.

Corrida 2: OPEN/MX2:

1º Maxime Renaux (F), Yamaha

2º Tom Vialle (F), KTM

3º Liam Everts (B), KTM

4º Andrea Adamo (I), KTM

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Valentin Guillod (CH), Honda

7º Ruben Fernandez (E), Honda

8º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

11º Simon Längenfelder (D), GASGAS

12º Dean Ferris (AUS), Yamaha

13º Camden Mc Lellan(ZA), Honda

14º Jan Pancar(SLO), KTM

15º Josh Gilbert (GB), Honda

16º Christian Craig (EUA), Husqvarna

17º Tom Koch (D), KTM

18º Jorgen-Matthias Talviku(EST), Husqvarna

19º Lucas Coenen (B), Husqvarna

20º Harri Kullas(EST), Yamaha

21º Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22º Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS: Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Classificação das nações após a corrida 2 de 3:

1º França, 12

2º Austrália, 33

3º Itália, 42

4º Alemanha, 45

5º EUA, 47

6ª Bélgica, 50

7. Espanha, 55

8. Suíça, 61

9. Grã-Bretanha, 78

10. Eslovénia, 13