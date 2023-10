La France remporte le Motocross des Nations 2023

Le pilote allemand MXGP Ken Roczen(Suzuki) a remporté le holeshot de la troisième manche décisive(MXGP/OPEN) du Motocross des Nations à Ernée en France. L'Australien Jett Lawrence (Honda) le suivait directement à la deuxième place. Au début de la course, Roczen a pris un peu d'avance, mais 'Jettson' a réduit son retard à chaque tour. Au septième tour , 'Kickstart Kenny' a commis une petite erreur à proximité d'une section de saut et a ouvert la porte à Jett. Ce dernier ne s'est pas fait prier deux fois, a pris la tête de la course et a ensuite contrôlé la course de manière incontestée depuis la tête, s'imposant avec une avance de 7,3 secondes sur Ken Roczen.

Après leurs brillants résultats lors des deux premières manches, les deux protagonistes français ont pu rouler en toute sécurité dans cette course. Le pilote OPEN Maxime Renaux(Yamaha), en troisième position, a néanmoins résisté de son mieux aux attaques de Jorge Prado (GASGAS). Le pilote MXGP Romain Febvre (Kawasaki) a terminé en 7ème position. Tout cela a confortablement suffi à l'équipe française pour remporter un titre hautement mérité.

L'équipe australienne a pris la deuxième place du classement par nation avec 34 points et l'équipe italienne, qui était réduite à Ernée après le forfait de Mattia Guadagnini, est montée sur la troisième marche du podium grâce à une performance d'équipe cohérente.

L'équipe allemande a dû se contenter de la quatrième place ingrate. Le participant OPEN Tom Koch(KTM), qui avait terminé la deuxième course en 17e position, a également rencontré des problèmes lors de la troisième course et n'a terminé la course 3 qu'en 25e position. Dans la deuxième course, Simon Längenfelder (GASGAS) n'a pas eu de chance : après le départ, il est passé par-dessus la moto d'un pilote qui était tombé, a dû entamer une course de rattrapage depuis la fin du peloton et a malgré tout réussi à remonter jusqu'à la 11e place après une performance très combative.

Au final, l'équipe allemande a tout de même eu droit à une petite consolation : 'Kickstart Kenny' a remporté le classement individuel de la catégorie MXGP avec un résultat de 3-2 et 5 points avec sa Suzuki Johannes-Bikes, devant Jorge Prado (6 points) et le pilote officiel HRC Jett Lawrence (Honda) qui, après avoir été P6 et P1, avait 7 points au total sur son compte à la fin de la journée. Les classements individuels de la catégorie MX2 ont été remportés par Tom Vialle (10 points) et Maxime Renaux (4 points).

L'équipe belge a terminé cinquième, à égalité de points avec l'équipe suisse (6e), après une performance remarquable, notamment du pilote OPEN Liam Everts , tandis que les Suisses ont regretté les résultats de leur pilote MX2 Arnaud Tonus, qui n'a pas fait mieux que 24e et 27e à Ernée.

Le champion en titre, les États-Unis, a fini par sombrer complètement : Aaron Plessinger(KTM), 18e en MXGP, et Christian Craig(Husqvarna), 20e en OPEN, ont été dépassés par les meilleurs pilotes lors de la troisième course. Dans ces conditions, les Américains ne pouvaient pas faire mieux que 8e.

L'équipe espagnole n'a pas eu de chance non plus à Ernée : Ruben Fernandez a chuté dans le 3e tour alors qu'il était en 5e position et a tordu sa moto dans la descente avant le saut d'arrivée. L'Espagnol s'est dirigé vers la voie des stands, mais il n'a pu que limiter les dégâts en se classant 28e. L'Espagne a terminé le Motocross des Nations à la 7e place.

A la fin de la journée, les 100.000 spectateurs ont célébré l'équipe nationale française, qui a su répondre pleinement aux attentes placées en elle. La France, avec Romain Febvre, Maxime Renaux et Tom Vialle, a remporté de façon très méritée le Motocross des Nations 2023 !

Course 3 : OPEN/MXGP:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Ken Roczen (D), Suzuki

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Tim Gajser(SLO), Honda

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Alberto Forato (I), KTM

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Liam Everts (B), KTM

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Harri Kullas(EST), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Jago Geerts (B), Yamaha

15. Valentin Guillod (CH), Honda

16. Dean Ferris (AUS), Yamaha

17. Pauls Jonass(LT), Honda

18. Aaron Plessinger (USA), KTM

19. Alvin Östlund (S), Honda

20. Christian Craig (USA), Husqvarna

21. Tanel Leok(EST), Husqvarna

...

25. Tom Koch (D), KTM

Résultat du classement par nations:

1. France, 14 points

2. Australie, 34

3. Italie, 43

4. Allemagne, 47

5. Belgique, 55

6. Suisse, 55

7. Espagne, 59

8. ÉTATS-UNIS, 65

9. Slovénie, 85

10. Grande-Bretagne, 89

11. Estonie, 91

12. Lettonie, 109

13. Afrique du Sud, 127

14. Nouvelle-Zélande, 137

15. République tchèque, 150

16. Norvège, 157

17. Brésil, 159

18. Finlande, 171

19. Pays-Bas, 44/DNS

20. Suède, 106