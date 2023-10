La Francia vince il Motocross delle Nazioni 2023

Il pilota tedesco della MXGP Ken Roczen(Suzuki) ha conquistato l 'holeshot per il terzo decisivo round(MXGP/OPEN) del Motocross delle Nazioni a Ernée, in Francia. L'australiano Jett Lawrence (Honda) lo ha seguito direttamente al secondo posto. All'inizio della gara, Roczen è riuscito a staccarsi un po', ma "Jettson " ha ridotto il suo distacco a ogni giro. Al settimo giro, "Kickstart Kenny" ha commesso un piccolo errore nell'area di una sezione di salto e ha aperto la porta a Jett. Quest'ultimo non ha avuto bisogno di essere sollecitato due volte, ha preso il comando, ha controllato la gara incontrastato dalla vetta in poi e ha vinto con un margine di 7,3 secondi su Ken Roczen.

I due protagonisti francesi hanno potuto andare sul sicuro in questa gara dopo i brillanti risultati ottenuti nei primi due round. L'esordiente Maxime Renaux(Yamaha) ha comunque lottato al meglio contro gli attacchi di Jorge Prado (GASGAS) che si è piazzato al terzo posto. Il pilota MXGP Romain Febvre (Kawasaki) ha concluso in P7. Tutto ciò è stato sufficiente per consentire al team francese di conquistare una meritata vittoria del titolo.

Il Team Australia ha concluso la Coppa delle Nazioni al secondo posto con 34 punti e la squadra italiana, partita da Ernée indebolita dall'assenza di Mattia Guadagnini, ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a una prestazione di squadra unita.

La squadra tedesca ha dovuto accettare l'ingrato quarto posto. Il debuttante Tom Koch(KTM), che aveva concluso la seconda gara in P17, ha avuto problemi anche nella terza corsa e ha concluso gara 3 solo in P25. Nella seconda gara, Simon Längenfelder (GASGAS) è stato sfortunato: dopo la partenza, è volato via sulla moto di un pilota che era caduto, ha dovuto iniziare una gara per recuperare dal fondo dello schieramento ed è comunque riuscito a risalire fino a P11 dopo una prestazione agguerrita.

Alla fine, c'è stata comunque una piccola consolazione per il team tedesco: 'Kickstart Kenny' ha vinto la classifica individuale nella categoria MXGP con un risultato di 3-2 e 5 punti con la sua Johannes-Bikes Suzuki davanti a Jorge Prado (6 punti) e al pilota ufficiale HRC Jett Lawrence (Honda), che aveva un totale di 7 punti sul suo conto dopo la P6 e la P1 alla fine della giornata. Le classifiche individuali della classe MX2 sono state vinte da Tom Vialle (10 punti) e Maxime Renaux (4 punti).

Il team belga ha concluso al quinto posto, a pari punti con il Team Svizzera, sesto, dopo una prestazione di notevole spessore, in particolare da parte del partente OPEN Liam Everts. Gli svizzeri hanno lottato con i risultati del loro pilota MX2 Arnaud Tonus, che non è riuscito ad andare oltre il 24° e 27° posto in Ernée.

Il campione in carica USA è andato completamente a fondo alla fine: Nella terza gara, sia il pilota MXGP Aaron Plessinger(KTM) al 18° posto che il partente OPEN Christian Craig(Husqvarna) in P20 sono stati doppiati dai piloti di punta. Con questa posizione di partenza, per gli americani non era possibile ottenere più dell'8° posto.

Anche il Team Spagna ha avuto sfortuna in Ernée: Ruben Fernandez è caduto nel passaggio in discesa prima del salto d'arrivo del 3° giro mentre si trovava in P5 e ha piegato la sua moto. Lo spagnolo si è diretto ai box, ma ha potuto limitare i danni solo in P28. La Spagna ha concluso il Motocross delle Nazioni al 7° posto.

Alla fine della giornata, i 100.000 spettatori hanno festeggiato la squadra nazionale francese, che si è dimostrata all'altezza delle aspettative. Con Romain Febvre, Maxime Renaux e Tom Vialle, la Francia ha vinto meritatamente il Motocross delle Nazioni 2023!

Gara 3: OPEN/MXGP:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Ken Roczen (D), Suzuki

3° Maxime Renaux (F), Yamaha

4° Jorge Prado (E), GASGAS

5° Tim Gajser(SLO), Honda

6° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7° Romain Febvre (F), Kawasaki

8° Alberto Forato (I), KTM

9° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10° Liam Everts (B), KTM

11° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12° Harri Kullas(EST), Yamaha

13° Ben Watson (GB), Beta

14° Jago Geerts (B), Yamaha

15° Valentin Guillod (CH), Honda

16° Dean Ferris (AUS), Yamaha

17° Pauls Jonass(LT), Honda

18° Aaron Plessinger (USA), KTM

19° Alvin Östlund (S), Honda

20° Christian Craig (USA), Husqvarna

21° Tanel Leok(EST), Husqvarna

...

25. Tom Koch (D), KTM

Risultato della classifica per nazioni:

1° Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10° Gran Bretagna, 89

11. Estonia, 91

12. Lettonia, 109

13. Sudafrica, 127

14. Nuova Zelanda, 137

15. Repubblica Ceca, 150

16. Norvegia, 157

17 Brasile, 159

18. Finlandia, 171

19. Paesi Bassi, 44/DNS

20. Svezia, 106