França vence o Motocross das Nações 2023

O piloto alemão de MXGP Ken Roczen(Suzuki) fez o holeshot para a decisiva terceira ronda(MXGP/OPEN) do Motocross das Nações em Ernée, França. O australiano Jett Lawrence (Honda) seguia logo atrás dele em segundo lugar. No início da corrida, Roczen conseguiu distanciar-se um pouco, mas 'Jettson' reduziu a sua diferença a cada volta. Na volta 7, "Kickstart Kenny" cometeu um pequeno erro na zona de um salto e abriu a porta a Jett. Este último não precisou de ser solicitado duas vezes, assumiu a liderança, controlou a corrida sem contestação a partir do topo e venceu por uma margem de 7,3 segundos sobre Ken Roczen.

Os dois protagonistas franceses puderam jogar pelo seguro nesta corrida depois dos seus brilhantes resultados nas duas primeiras rondas. O piloto da OPEN Maxime Renaux(Yamaha) lutou o melhor que pôde contra os ataques de Jorge Prado (GASGAS) em 3º lugar. O piloto MXGP Romain Febvre (Kawasaki) terminou em P7. Tudo isto foi o suficiente para a equipa francesa conquistar um título altamente merecido.

A Equipa Austrália terminou em segundo lugar na Taça das Nações com 34 pontos e a equipa italiana, que começou em Ernée enfraquecida pela ausência de Mattia Guadagnini, alcançou o terceiro lugar no pódio graças a um desempenho de equipa unido.

A equipa alemã teve de aceitar o ingrato quarto lugar. O estreante Tom Koch(KTM), que tinha terminado a segunda corrida em P17, também teve problemas na terceira corrida e só terminou a corrida 3 em P25. Na segunda corrida, Simon Längenfelder (GASGAS) teve azar: após a partida, voou por cima da mota de um piloto que tinha caído, teve de iniciar uma corrida para recuperar o atraso e ainda conseguiu subir para P11 após uma atuação feroz.

No final, ainda houve uma pequena consolação para a equipa alemã: 'Kickstart Kenny' venceu a classificação individual na categoria MXGP com um resultado de 3-2 e 5 pontos com a sua Johannes-Bikes Suzuki, à frente de Jorge Prado (6 pontos) e do piloto de fábrica da HRC, Jett Lawrence (Honda), que tinha um total de 7 pontos na sua conta após P6 e P1 no final do dia. As classificações individuais na classe MX2 foram ganhas por Tom Vialle (10 pontos) e Maxime Renaux (4 pontos).

A equipa belga terminou em quinto lugar, empatada em pontos com a equipa suíça em sexto, após um desempenho notavelmente forte do piloto OPEN Liam Everts em particular. Os suíços lutaram com os resultados do seu piloto MX2 Arnaud Tonus, que não conseguiu ir além do 24º e 27º em Ernée.

O atual campeão dos EUA caiu completamente no final: Na terceira corrida, tanto o piloto de MXGP Aaron Plessinger(KTM), em 18º lugar, como o piloto da OPEN Christian Craig(Husqvarna), em P20, foram ultrapassados pelos pilotos de topo. Com esta posição de partida, mais do que o 8º lugar não era possível para os americanos.

A equipa espanhola também teve azar em Ernée: Ruben Fernandez caiu na descida antes do salto da meta na 3ª volta quando estava em P5 e partiu a sua moto. O espanhol dirigiu-se para as boxes, mas só conseguiu limitar os danos na P28. A Espanha terminou o Motocross das Nações em 7º lugar.

No final do dia, os 100.000 espectadores celebraram a equipa nacional francesa, que correspondeu plenamente às suas expectativas. Com Romain Febvre, Maxime Renaux e Tom Vialle, a França ganhou merecidamente o Motocross das Nações 2023!

Corrida 3: OPEN/MXGP:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Ken Roczen (D), Suzuki

3º Maxime Renaux (F), Yamaha

4º Jorge Prado (E), GASGAS

5º Tim Gajser(SLO), Honda

6º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7º Romain Febvre (F), Kawasaki

8º Alberto Forato (I), KTM

9º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10º Liam Everts (B), KTM

11º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12º Harri Kullas(EST), Yamaha

13º Ben Watson (GB), Beta

14º Jago Geerts (B), Yamaha

15º Valentin Guillod (CH), Honda

16º Dean Ferris (AUS), Yamaha

17º Pauls Jonass(LT), Honda

18º Aaron Plessinger (EUA), KTM

19º Alvin Östlund (S), Honda

20º Christian Craig (EUA), Husqvarna

21º Tanel Leok(EST), Husqvarna

...

25º Tom Koch (D), KTM

Resultado da classificação das nações:

1º França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10º Grã-Bretanha, 89

11º Estónia, 91

12. Letónia, 109

13. África do Sul, 127

14. Nova Zelândia, 137

15. República Checa, 150

16. Noruega, 157

17. Brasil, 159

18. Finlândia, 171

19. Países Baixos, 44/DNS

20. Suécia, 106