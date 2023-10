Tom Koch (KTM) : Pas de chance, chute et arrêt au stand

Le pilote allemand Tom Koch (Kosak KTM), qui participe à l'OPEN, a connu des problèmes lors des deux courses. Après une chute dans la deuxième course, il a été impliqué dans un crash dans la course 3 et a dû rentrer au box.

Après une 8e place prometteuse de Tom Koch lors des qualifications OPEN du samedi et une première course d'évaluation MXGP/MX2 encourageante, l'équipe DMSB s'est classée 3e au classement par nation derrière la France et l'Australie à l'issue de la première course d'évaluation(MXGP/MX2). Après les performances de Ken Roczen(MXGP Suzuki/P3) et Simon Längenfelder (MX2 GASGAS/P14) lors de la première course, le pilote allemand OPEN Tom Koch a pris part aux courses 2 et 3.

Le départ de la 2e course s'est bien déroulé. 'ToKo' s'est classé 8e, mais a été mis à terre sur la piste glissante et a chuté à la 25e place. Par la suite, le Thuringien est remonté à la 17e place, mais c'était clairement insuffisant en vue d'un éventuel podium. L'équipe allemande a reculé à la quatrième place du classement intermédiaire. Les chances de podium restaient néanmoins intactes, car chaque équipe a un résultat à biffer.

Partant du principe que la 17e place de Koch dans la deuxième course devait être le résultat à biffer, les deux pilotes allemands devaient obtenir de bons résultats dans la troisième course. Kickstart-Kenny' a fait de son mieux et a tiré le holeshot. Il a certes été rattrapé dans cette course par Jett Lawrence (Honda), mais avec la deuxième place, l'équipe DMSB était dans les temps.

La situation est devenue critique en ce qui concerne 'ToKo', qui a de nouveau été relégué en queue de peloton dès le début de la course. Après un crash au départ, il a dû changer le bouchon de son réservoir au stand. Les espoirs de podium de l'Allemagne se sont donc évanouis, puisque Koch n'a terminé qu'en 25e position. Cela signifiait que le paquet de 17 points de la deuxième course, déjà problématique, comptait désormais entièrement dans le classement et que les 25 points de Koch de la troisième course devenaient un résultat à biffer.

Au final, l'équipe italienne, sur la 3e marche du podium, n'avait que 4 points de moins que l'équipe allemande. Avec Koch dans le top 10 lors de la 2e course, le podium aurait été à la portée de l'Allemagne.

Les problèmes de Koch lors des deux manches n'étaient pas les seuls soucis de l'équipe DMSB. Simon Längenfelder a été impliqué sans faute dans un crash au départ de la deuxième course et a dû remonter le peloton depuis l'arrière. Il s'est tout de même classé 11e. Sans ce crash, beaucoup de choses auraient été différentes.

Classement des nations:

1. France, 14 points

2. Australie, 34

3. Italie, 43

4. Allemagne, 47

5. Belgique, 55

6. Suisse, 55

7. Espagne, 59

8. ÉTATS-UNIS, 65

9. Slovénie, 85

10. Grande-Bretagne, 89